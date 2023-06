Phát hiện lò hắc ín 200.000 năm, hé lộ sự thật chấn động

Đa số quan điểm trước đó đều cho rằng lò hắc ín 200.000 năm này do người Neanderthals điều hành. Neanderthals là một "loài anh em" với Homo sapines, cùng thuộc chi Người (Homo), đã tuyệt chủng khoảng hơn 30.000 năm trước. Hắc ín với công dụng như là chất kết dính cực tốt giúp con người có thể tạo ra cuốc đá, rìu đá, thậm chí giáo đá. Đây được xem là một cuộc cách mạng đối với công nghệ săn bắt hái lượm của con người. Người Neanderthal đã chưng cất hắc ín từ vỏ cây bạch dương. Vấn đề là, làm thế nào mà người Neanderthal có thể chưng cất được hắc ín, khi loại nguyên liệu này chỉ có thể được chưng cất ở nhiệt độ từ 340 độ C tới 370 độ C, trong một bình gốm. Việc duy trì nhiệt độ trong một dải vừa cao vừa hẹp như vậy là rất khó nếu không có công cụ chuyên dụng. Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Tubingen, Bảo tàng Tiền sử nhà nước Halle (Đức) và ĐH Strasbourg (Pháp) đã trả lời được câu hỏi này. Theo kết quả nghiên cứu thành phần hóa học của hắc ín bạch dương cổ đại cho thấy chúng bị thiếu oxy trong quá trình hình thành - mà các thử nghiệm chỉ ra rằng chỉ có thể hình thành thông qua việc cố ý chôn vỏ cây bạch dương đã được cuộn lại với ngọn lửa. Điều này đã cho thấy rằng người Neanderthal đã lên kế hoạch cẩn thận cho việc sản xuất hắc ín, chứ không phải là kết quả ngẫu nhiên của những quá trình không chủ ý trong các đám cháy ngoài trời. >>>Xem thêm video: Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người.

