Phát hiện chấn động bộ xương "tí hon" ở Chile: Không phải con người?

Bộ xương hình người dài 10 cm được các nhà khảo cổ tìm thấy ở Chilê vào năm 2003 đã làm đau đầu các nhà khoa học trên toàn thế giới. Bộ xương kỳ lạ này có cấu tạo như người nhưng kích thước chỉ dài bằng cặp kính mắt thông thường. Đặc biệt phần xương sọ có cấu tạo khác biệt hoàn toàn so với con người. Cũng có hốc mắt, mũi và miệng nhưng phần hộp sọ lại rất lớn và kết cấu xương hàm cũng khác xa so với con người. Các nhà khoa học đã xét nghiệm ADN của bộ xương này và có những phát hiện cực sốc. Bộ xương người ngoài hành tinh này có tới 9% mã ADN không giống với con người. 9% thực sự là một sự khác biệt khổng lồ trong ngành di truyền học. Điều này có nghĩa đây là một sinh vật khác hoàn toàn so với con người. Các nhà khoa học cũng căn cứ vào cấu tạo của xương chân và kết luận rằng đây không phải là một bào thai, hệ thống xương chân của bộ xương hình người này có cấu tạo giống với một đứa trẻ 5-6 tuổi. Sọ não được cấu tạo theo kiểu "xếp lớp" hoàn toàn không giống với con người. Hình chụp X-quang cho thấy hệ thống xương sống và xương sườn có cấu tạo rất tương đồng với người, chỉ khác về mặt kích thước. Hệ thống xương này cũng chứng tỏ rằng "người tí hon" này có khả năng di chuyển bằng hai chân thẳng đứng như con người, điều mà không mấy loài linh trưởng có thể làm được. Sọ não có tỉ lệ rất lớn chứng tỏ đây là một loài vật khá thông minh. Mặc dù vậy các nhà khoa học cũng không thể đưa ra các kết luận chi tiết hơn vì trong tay họ chỉ có duy nhất một mẫu vật nên họ không thể tiến hành giải phẫu được. Chính vì vậy, đây vẫn còn là bí ẩn lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21.



