OPPO Watch tại Việt Nam có “đáng gờm” so với Apple Watch?

Ở thời điểm hiện tại, OPPO Watch đã "cập bến" thị trường Việt Nam qua đường xách tay. Vỏ hộp của chiếc đồng hồ thông minh này có dạng hình chữ nhật dài, phía sau in thông tin cơ bản về sản phẩm. Cận cảnh OPPO Watch phiên bản 41mm có thiết kế mặt đồng hồ hình vuông giống với Apple Watch Còn bản 46mm lại có thiết kế màn hình cạnh cong sang 2 bên trông khá lạ mắt và độc đáo, đây là một điểm cộng của OPPO Watch so với "đối thủ" smartwatch của Apple.Màn hình của OPPO Watch 41mm có kích thước 1.6 inch với mật độ điểm ảnh cực cao lên tới 326ppi. Mặt sau đặt các cảm biến và logo "OPPO", bấm vào nút ngay trên logo rồi rút nhẹ ra để tháo dây đeo. Tuy nhiên, người dùng buộc phải mua phụ kiện chính hãng của OPPO nếu muốn thay đổi dây đeo này. Dock sạc đi kèm với mỗi sản phẩm. Với công nghệ sạc nhanh VOOC, chiếc đồng hồ này có thể sạc từ 1% đến 50% trong 17 phút. Giao diện menu với các ứng dụng xếp theo dạng lưới, phím điều khiển vuốt từ trên xuống giống một chiếc smartphone. OPPO Watch hỗ trợ eSIM, có thể hoạt động độc lập trong các tác vụ nhận, trả lời cuộc gọi, tin nhắn. OPPO Watch còn được trang bị khá nhiều tính năng như tích hợp cảm biến nhịp tim, có thể theo dõi giấc ngủ, đo điện tâm đồ (ECG), chế độ các chu kỳ đối với người dùng là nữ. Hai phím bấm vật lý ở cạnh phải cùng mic thu âm để thực hiện cuộc gọi, không có núm xoay Digital Crown. Bên cạnh trái là loa. Bản OPPO Watch 41mm sẽ phù hợp với phụ nữ hoặc những người dùng có cổ tay nhỏ, khả năng chống nước 3ATM. Đồng hồ sử dụng chip Qualcomm Snapdragon Wear 2500 kết hợp với chip Apollo trên giao diện ColorOS Watch dựa trên Android Wear. Bản OPPO Watch 46mm có khả năng chống nước là 5ATM, cũng được trang bị chip cùng giao diện giống phiên bản nhỏ, cùng RAM 1GB và bộ nhớ ROM 8GB OPPO Watch 41mm (trái) và Apple Watch Series 5 (phải). Apple Watch 5 có phần mỏng hơn một chút so với OPPO Watch. Hiển thị màn hình dạng lưới của OPPO Watch (phải) so với phiên bản của Apple. Mặt sau của hai sản phẩm. Hiện tại, OPPO Watch đang được bán ra tại Việt Nam với mức giá 5.7 triệu đồng cho phiên bản kích thước 41mm và 7.5 triệu đồng cho phiên bản 46mm.

Ở thời điểm hiện tại, OPPO Watch đã "cập bến" thị trường Việt Nam qua đường xách tay. Vỏ hộp của chiếc đồng hồ thông minh này có dạng hình chữ nhật dài, phía sau in thông tin cơ bản về sản phẩm. Cận cảnh OPPO Watch phiên bản 41mm có thiết kế mặt đồng hồ hình vuông giống với Apple Watch Còn bản 46mm lại có thiết kế màn hình cạnh cong sang 2 bên trông khá lạ mắt và độc đáo, đây là một điểm cộng của OPPO Watch so với "đối thủ" smartwatch của Apple. Màn hình của OPPO Watch 41mm có kích thước 1.6 inch với mật độ điểm ảnh cực cao lên tới 326ppi. Mặt sau đặt các cảm biến và logo "OPPO", bấm vào nút ngay trên logo rồi rút nhẹ ra để tháo dây đeo. Tuy nhiên, người dùng buộc phải mua phụ kiện chính hãng của OPPO nếu muốn thay đổi dây đeo này. Dock sạc đi kèm với mỗi sản phẩm. Với công nghệ sạc nhanh VOOC, chiếc đồng hồ này có thể sạc từ 1% đến 50% trong 17 phút. Giao diện menu với các ứng dụng xếp theo dạng lưới, phím điều khiển vuốt từ trên xuống giống một chiếc smartphone. OPPO Watch hỗ trợ eSIM, có thể hoạt động độc lập trong các tác vụ nhận, trả lời cuộc gọi, tin nhắn. OPPO Watch còn được trang bị khá nhiều tính năng như tích hợp cảm biến nhịp tim, có thể theo dõi giấc ngủ, đo điện tâm đồ (ECG), chế độ các chu kỳ đối với người dùng là nữ. Hai phím bấm vật lý ở cạnh phải cùng mic thu âm để thực hiện cuộc gọi, không có núm xoay Digital Crown. Bên cạnh trái là loa. Bản OPPO Watch 41mm sẽ phù hợp với phụ nữ hoặc những người dùng có cổ tay nhỏ, khả năng chống nước 3ATM. Đồng hồ sử dụng chip Qualcomm Snapdragon Wear 2500 kết hợp với chip Apollo trên giao diện ColorOS Watch dựa trên Android Wear. Bản OPPO Watch 46mm có khả năng chống nước là 5ATM, cũng được trang bị chip cùng giao diện giống phiên bản nhỏ, cùng RAM 1GB và bộ nhớ ROM 8GB OPPO Watch 41mm (trái) và Apple Watch Series 5 (phải). Apple Watch 5 có phần mỏng hơn một chút so với OPPO Watch. Hiển thị màn hình dạng lưới của OPPO Watch (phải) so với phiên bản của Apple. Mặt sau của hai sản phẩm. Hiện tại, OPPO Watch đang được bán ra tại Việt Nam với mức giá 5.7 triệu đồng cho phiên bản kích thước 41mm và 7.5 triệu đồng cho phiên bản 46mm.