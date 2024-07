Nóng: Tìm thấy thành phố bị mất tích đầy ắp vàng của Thần Khỉ?

Các nhà khảo cổ học Mỹ và Honduras vừa tuyên bố đã tìm thấy " Thành phố Trắng" huyền thoại của Thần Khỉ ở Trung Mỹ. Thành phố này được đồn thổi là ngập chìm trong vàng và do một nền văn minh bí ẩn nhưng vĩ đại không kém người Aztec và Maya xây dựng. (Ảnh: The Independent) Người đầu tiên tuyên bố tìm ra "Thành phố Trắng" là nhà thám hiểm Mỹ Theodore Morde vào năm 1940. (Ảnh: Wikipedia) Ông Morde đã khám phá ra thành phố này trong khu rừng nhiệt đới Mosquitia, Honduras, nhưng không tiết lộ vị trí chính xác do lo ngại bị cướp phá. (Ảnh: RNZ) Ông qua đời bí ẩn vào năm 1954, mang theo bí mật về vị trí của thành phố xuống mồ. (Ảnh: Sick Chirpse) Một nhóm nhà khảo cổ học Mỹ và Honduras mới đây đã khám phá ra tàn tích của một thành phố cổ trong thung lũng rừng mưa nhiệt đới, được bao quanh bởi các ngọn núi dốc đứng. (Ảnh: National Geographic) Theo National Geographic, nhóm khảo cổ đã vẽ bản đồ các công trình trong thành phố và phát hiện ra nhiều đồ tạo tác, bao gồm các ghế ngồi nghi lễ và bình chạm khắc tinh xảo. (Ảnh: NBC New) Nhà khảo cổ học Christopher Fisher tin rằng những đồ tạo tác này có thể được dùng để hiến tặng cho thần khỉ. (Ảnh: RNZ) Khu vực này được phát hiện nhờ một cuộc khảo sát từ trên không sử dụng công nghệ quét ánh sáng laser. (Ảnh: National Geographic) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn mạng nhện có hình thù kỳ lạ ở rừng Amazon.

