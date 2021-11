Nóng: "Tìm thấy nước trên sao Hỏa" được tiên tri từ 1.500 năm trước!

Varahamihira còn được gọi là Varaha hoặc Mihira (sinh năm 505- mất năm 587, Ujjain), nhà triết học, thiên văn học và toán học Ấn Độ, tác giả của Pancha-siddhantika (“Năm luận thuyết”), một bản tóm tắt của tiếng Hy Lạp, Ai Cập, Thiên văn học La Mã và Ấn Độ. Kiến thức của Varahamihira về thiên văn học phương Tây rất kỹ lưỡng. Trong năm phần, công trình đồ sộ của ông tiến triển thông qua thiên văn học bản địa Ấn Độ và đạt đến đỉnh cao trong hai luận thuyết về thiên văn học phương Tây. Ông được xem là một trong những nhà khoa học và nhà chiêm tinh vĩ đại nhất vào thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên, người đã có những khám phá đáng chú ý về thiên văn học. Varahamihira được coi là một trong 9 "viên ngọc quý" (Cửu Ngọc) dưới thời đại Vua Vikramaditya. Khi còn trẻ, Varahamihira đã được gặp nhà thiên văn học, nhà toán học nổi tiếng người Ấn Độ Aryabhata. Chính cuộc gặp gỡ định mệnh này đã truyền cảm hứng cho ông, khiến ông quyết định theo đuổi sự nghiệp trong ngành thiên văn học và chiêm tinh. Trong tác phẩm Pancha-Siddhantika có bản phác thảo là Surya-Siddhanta, mô tả rất chi tiết về hành tinh Đỏ, bao gồm một đề xuất cho rằng bề mặt Sao Hỏa có chứa cả nước và sắt. Ngày nay, khoa học đã chứng minh được rằng màu đỏ trên bề mặt của Sao Hỏa thực ra là do lớp bụi sắt tạo nên và đã bao phủ phần lớn bề mặt của nó. Varahamihira cũng tính toán được đường kính của Sao Hỏa là 6070,4 km, chỉ nhỏ hơn 11% so với đường kính đo được hiện tại là 6779 km. Một tác phẩm khác của Varahamihira là Brihat Samhita bách khoa toàn thư, trong đó ông viết về một loạt các chủ đề như sự chuyển động của các hành tinh, nhật thực, lượng mưa, kiến trúc, mây, …. Gần 60 cặp câu của cuốn sách nói về các sao chổi khác nhau mà Varahamihira quan sát được trong suốt cuộc đời mình. Không những có những nghiên cứu về thiên văn học mà trong lĩnh vực toán học, ông cũng được ghi nhận là người khám phá ra các công thức lượng giác và thậm chí góp phần cải thiện độ chính xác của các bảng sin đang có hiện nay. Hiện nay, các nhà khoa học đã dần chứng minh những kiến thức của Varahamihira hoàn toàn đúng. Hầu hết nước tồn tại trên Sao Hỏa đều ở dạng băng. Trong đó một lượng nhỏ nước tồn tại dưới dạng hơi trong khí quyển. Chỉ có thể nhìn thấy băng trên bề mặt tại nắp băng cực bắc. Trong quá khứ xa xôi, hành tinh đỏ có thể là một nơi ẩm ướt, nơi các vi sinh vật từng sinh sống trên bề mặt. Nhưng hiện tại môi trường trên sao Hỏa khá khô ráo và bị đóng băng. Thêm vào đó, việc hành tinh bị bắn phá bởi bức xạ vũ trụ do không có lớp ozone và từ trường như Trái Đất làm cho khả năng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa trở nên càng mỏng. Mời các bạn xem video: Nasa chuẩn bị công bố bằng chứng sự sống trên Sao hỏa. Nguồn: VTC.

