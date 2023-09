Nóng: Thợ săn ngoại hành tinh của NASA phát hiện “thế giới người khổng lồ”

Trong vũ trụ bao la, việc khám phá những hành tinh khác ngoài hệ Mặt Trời đã luôn là một nhiệm vụ hấp dẫn và đầy thách thức cho các nhà thiên văn học. Vào năm 2023, một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu các hành tinh ngoại hệ Mặt Trời đã được tiến hành, với phát hiện " thế giới người khổng lồ" đang quay quanh sao lùn đỏ TOI-4600. Phát hiện thú vị này được một nhóm nhà khoa học đến từ NASA, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học New Mexico (Mỹ) đã phân tích chi tiết dữ liệu từ Vệ tinh Khảo sát ngoại hành tinh quá cảnh (TESS), một tàu vũ trụ của NASA.Hành tinh đầu tiên trong hệ sao TOI-4600 là TOI-4600b. Được tìm thấy quay quanh sao lùn đỏ TOI-4600, hành tinh này thực sự là một "gã khổng lồ khí". Với bán kính lớn hơn gấp 6,8 lần so với Mặt Trời của chúng ta, TOI-4600b thể hiện sự khác biệt rõ rệt về kích thước. Điều đặc biệt là nó hoàn thành một vòng quay quanh sao mẹ của nó trong khoảng thời gian ngắn chỉ có 83 ngày. Hành tinh thứ hai trong hệ sao này là TOI-4600c. Với bán kính lớn hơn gấp 9,4 lần so với sao Mộc, TOI-4600c có chu kỳ quỹ đạo gần như kỳ quái với 483 ngày. Đây là quỹ đạo dài nhất từng được biết đến và đánh dấu một kỷ lục trong việc nghiên cứu các hành tinh ngoại hệ Mặt Trời. Một trong những điều thú vị về TOI-4600b và TOI-4600c là sự đa dạng của chúng. Dữ liệu sơ bộ cho thấy cả hai hành tinh này có thể thuộc loại hành tinh khổng lồ khí, tương tự như sao Mộc. Tuy nhiên, có sự pha trộn giữa khí và băng bên trong chúng, tạo ra một sự đa dạng độc đáo. Chúng không chỉ là những hành tinh lớn và lạnh, mà còn làm thu hẹp khoảng cách giữa các "sao Mộc nóng" và sao Mộc "nguyên bản" trong hệ sao của TOI-4600. Sự thú vị không chỉ nằm ở kích thước và tính chất của hai hành tinh này, mà còn ở nhiệt độ của chúng. Hành tinh ngoài cùng, TOI-4600c, có nhiệt độ siêu lạnh, thậm chí lạnh hơn cả nhiệt độ đáng sợ là âm 82 độ Celsius. Trong khi đó, hành tinh bên trong, TOI-4600b, có điều kiện ôn hòa hơn với 74 độ Celsius. Nhóm nhà khoa học của NASA đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn về TOI-4600 và hai hành tinh này, và họ đặt ra một sự thắc mắc hấp dẫn: liệu có thể có các hành tinh nhỏ hơn ẩn giấu trong hệ sao này? Sự khám phá này mở ra một cửa vào thế giới kỳ diệu của vũ trụ, đồng thời thách thức hiểu biết của chúng ta về những hành tinh và ngôi sao khác nhau trên bầu trời đêm rộng lớn. Mời quý độc giả xem thêm video:“Người ngoài hành tinh đen” xuất hiện trên bãi biển?

