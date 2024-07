Nóng: Nơi tồn tại sự sống ngoài hành tinh, gấp 3,2 lần Trái Đất

Hành tinh TOI-4633 C, còn được gọi là Percival, là một hành tinh ngoại hành khí khổng lồ, có kích thước tương tự Sao Hải Vương. (Ảnh: NASA Science) Nó quay quanh một ngôi sao loại G cách chúng ta khoảng 310 năm ánh sáng. Được phát hiện bởi các nhà khoa học từ Viện Flatiron và các nhà khoa học tự do, TOI-4633 C nằm trong vùng sự sống Goldilocks của ngôi sao mẹ TOI-4633 A. (Ảnh: Stellar Catalog) TOI-4633 C có khối lượng khoảng 0,387 lần Sao Mộc và bán kính lớn hơn Trái Đất khoảng 3,2 lần. (Ảnh: Earth.com) Nó quay quanh ngôi sao mẹ ở khoảng cách 0,847 AU (tương đương khoảng 150 triệu km) và hoàn thành một quỹ đạo trong 271,9 ngày. (Ảnh: NASA Science) Tuy nhiên, hành tinh này không có bề mặt rắn và có khí quyển dày đặc hơi nước, hydro và methane. Điều này làm giảm khả năng tồn tại của sự sống trực tiếp trên TOI-4633 C. (Ảnh: Stellar Catalog) Tuy vậy, nhiều nghiên cứu cho thấy hành tinh có chu kỳ dài như vậy có thể sở hữu nhiều mặt trăng có bề mặt phù hợp cho sự sống. (Ảnh: Stellar Catalog) Hệ sao TOI-4633 còn có một hành tinh khác là TOI-4433 B, lớn hơn TOI-4633 C nhiều lần, với bán kính lên đến 13,7 lần Trái Đất. (Ảnh: TechNews) Các nhà khoa học dự định sẽ đợi thêm 30 năm để hai ngôi sao trong hệ TOI-4433 AB đủ xa nhau, từ đó giúp xác định rõ hơn cấu trúc của hệ sao và cung cấp thêm thông tin về hành tinh Percival thú vị. (Ảnh: Sky & Telescope) Mời quý độc giả xem thêm video: Bằng chứng thuyết phục về “thế giới sự sống ngoài hành tinh".

