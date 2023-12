Nổ não 10 bí ẩn không bao giờ có lời giải, chuyên gia bó tay

1. Ánh sáng Hessdalen là một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục được nhìn thấy rất nhiều lần trên bầu trời Na Uy. Ánh sáng Hessdalen xuất hiện nhiều nhất trong khoảng từ năm 1981 đến năm 1984, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến cắm trại để thưởng thức ánh sáng bí ẩn đó. Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết tại sao lại có ánh sáng đó, liệu nó có đến từ những chiếc tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh? Tuy nhiên, vào tháng 5/2014, một số nhà khoa học có vẻ đã tìm ra được lời giải khi họ cho rằng lượng đá kim loại trong núi kết hợp với khí lưu huỳnh từ sông và hình thành các bong bóng khí có ánh sáng kì ảo như trên. Giả thuyết này vẫn chưa được chứng thực và ánh sáng Hessadlen vẫn là một bí ẩn lịch sử chưa có lời giải. 2. Người đàn ông không ăn suốt 68 năm. Một người đàn ông Ấn Độ có tên là Prader Jani, đã ròng rã 68 năm mà ông không cần ăn bất cứ thức ăn hay thức uống nào, cũng không đi vệ sinh. Jani đã từng ở trong một bệnh viện ở Tây Ấn Độ để quan sát kiểm tra, nhưng sự thần kỳ của ông đã khiến 400 bác sĩ bệnh viện phải cảm thấy bối rối. Ông cho biết, lần cuối cùng ông ăn và uống là khi ông 10 tuổi. Kể từ đó, ông thông qua thực hành yoga để duy trì sinh mệnh mình. Các bác sĩ cho biết, mặc dù ông không ăn uống nhưng trong cơ thể ông vẫn có sự hình thành nước tiểu, nhưng vừa hình thành thì bàng quang đã hấp thụ. Hiện nay các nhà khoa học vẫn không thể giải thích nổi hiện tượng kì lạ này. 3. Bốn ngàn binh sĩ Tây Ban Nha đã bị mất tích một cách bí ẩn không dấu vết. Sự việc đã được ghi lại bằng giấy trắng mực đen trong lịch sử quân sự tại các tài liệu chính thức của Tây Ban Nha và các tổ chức có thẩm quyền. Năm 1711, bốn ngàn binh sĩ Tây Ban Nha đóng quân tại trại cùng người dân trên núi. Ngày hôm sau, khi quân tiếp viện tới nơi này thì họ đã thấy toàn bộ đơn vị đóng quân tại đây đã biến mất hoàn toàn. Cảnh sát đã điều tra rất nhiều trong vài tháng, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Đây là một vụ mất tích tập thể lớn nhất trên thế giới. 4. Xác người rơi xuống từ trần nhà Copper. Có rất ít thông tin về bức ảnh đáng sợ này. Bức ảnh được chụp lại khi gia đình Copper chuyển đến ngôi nhà mới và quyết định chụp một bức ảnh gia đình. Sau khi rửa ảnh, họ đã nhìn thấy một xác người rơi xuống từ trần nhà. Có rất nhiều giả thuyết và điều tra được đặt ra và nhiều người còn cho rằng đây là một trò đùa không hơn không kém, tuy nhiên cho đến nay vẫn không ai giải thích được nguồn gốc và nguyên nhân của bức ảnh này. 5. Vườn treo Babylon có thật không? Các tác giả cổ đại mô tả một loạt các khu vườn tuyệt vời được xây dựng tại thành phố cổ Babylon ở Iraq ngày nay. Không rõ những khu vườn này được xây dựng khi nào, nhưng một số nhà văn cổ đại đã bị ấn tượng bởi những khu vườn đến mức họ gọi chúng là một "kỳ quan của thế giới". Cho đến nay, các nhà khảo cổ học đã khai quật Babylon vẫn chưa thể tìm thấy tàn tích của một khu vườn giống như đã được mô tả. Điều này đã khiến các nhà khảo cổ đặt ra câu hỏi: Liệu những khu vườn treo có thực sự tồn tại? Vào năm 2013, Stephanie Dalley, một nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, đã đề xuất trong một cuốn sách của mình rằng các khu vườn thực sự nằm ở thành phố Nineveh của Assyria. Trong hai thập kỷ qua, cả Babylon và Nineveh đều phải hứng chịu thiệt hại do chiến tranh và cướp bóc, và có vẻ như bí ẩn này sẽ không bao giờ được giải đáp hoàn toàn. 6. Có tồn tại hố chôn tiền ở đảo Oak? Trong hơn hai thế kỷ, nhiều câu chuyện đã lưu truyền rằng Đảo Oak, nằm ngoài khơi Nova Scotia, Canada, có một hố chôn tiền của kho báu - được cho là do Đại cướp biển William Kidd (1645-1701) để lại. Trong thời gian đó, rất nhiều cuộc thám hiểm tiêu tốn hàng triệu đô la đã đến hòn đảo để tìm kiếm kho báu bị mất nhưng vô ích. Bất chấp nhiều thế kỷ tìm kiếm, không có kho báu nào được tìm thấy trên Đảo Oak. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản mọi người cố gắng tìm kiếm nó. 7. Ai đã ám sát Tổng thống John F. Kennedy? Đây có lẽ là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ không bao giờ có lời giải để mọi người hài lòng. Vào ngày 22/11 năm 1963, Tổng thống John F. Kennedy bị Lee Harvey Oswald bắn tại Dallas. Vào ngày 24/11 năm 1963, trước khi Oswald hầu tòa, Oswald đã bị chủ hộp đêm Jack Ruby bắn chết. Lời giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất là Oswald đã một mình giết JFK và Ruby giết Oswald. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều các nhà sử học chuyên nghiệp và nghiệp dư không đồng ý với cách giải thích này và kể từ khi JFK qua đời, rất nhiều giải thích thay thế đã được các nhà sử học chuyên nghiệp và nghiệp dư đưa ra. Do không có bằng chứng quan trọng, nên có thể sẽ không bao giờ đạt được sự đồng thuận. 8. Chúa Giê-su ra đời khi nào? Trong khi nhiều người theo đạo Thiên Chúa hay ăn mừng ngày sinh chúa Giê-su vào ngày 25/12, nhưng có khả năng ngài không sinh vào ngày này. Ngày 25/12 có thể đã được chọn bởi vì nó gần với thời gian của Saturnalia, một lễ hội La Mã kỷ niệm thần Saturn. Các ghi chép sớm nhất về ngày 25/12 là sinh nhật của Chúa Giê-su có niên đại vào thế kỷ thứ tư - hơn 300 năm sau ngày sinh của ngài. Các ghi chép cổ xưa cho thấy rằng, những người theo đạo Thiên Chúa ban đầu không thể thống nhất về ngày sinh của Chúa Giê-su và thậm chí ngày nay nhiều người theo đạo Thiên Chúa kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-su là vào ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 1. Cuối cùng, ngày sinh của Chúa Giê-su vẫn là một ẩn số. 9. Số phận của hòm giao ước. Năm 587 trước Công nguyên, một đội quân Babylon, dưới thời vua Nebuchadnezzar II, đã chinh phục Jerusalem, cướp phá thành phố và phá hủy đền thờ đầu tiên, một công trình được người Do Thái sử dụng để thờ thần. Ngôi đền đầu tiên chứa Hòm Giao ước, trong đó có các bảng ghi lại 10 Điều răn. Các tài liệu cổ xưa chỉ ra rằng, chiếc hòm đã được mang về Babylon hoặc được cất giấu trước khi thành phố bị chiếm. Cũng có thể chiếc hòm đã bị phá hủy trong cuộc cướp phá của thành phố. Trong mọi trường hợp, vị trí của chiếc hòm ở đâu vẫn chưa được biết. Kể từ khi mất tích, một số câu chuyện và truyền thuyết về số phận của chiếc hòm đã được kể lại. Một câu chuyện cho thấy rằng, chiếc hòm cuối cùng đã đến được Ethiopia, nơi nó được lưu giữ ngày nay. Một câu chuyện khác nói rằng chiếc hòm được thần thánh cất giấu và sẽ không xuất hiện cho đến khi một đấng cứu thế đến. 10. Người ngoài hành tinh bí ẩn. Sau khi rửa bức ảnh của con gái mình vào năm 1964, ông Jim Templeton đã phát hiện một người đàn ông bí ẩn, mặc bộ đồ của phi hành gia đang đứng đằng sau con gái mình và Jim nói rằng, khi chụp ảnh, cả ông và vợ đều không phát hiện có ai đang đứng ở xung quanh. Ngay cả các chuyên gia của Kodak cũng nhảy vào điều tra và đưa ra nhận định bức ảnh này không hề bị làm giả.

