Nín thở chờ “cơn bão” sản phẩm Apple trước giờ G

Apple đã chính thức gửi đi thư mời truyền thông cho sự kiện ra mắt iPhone 12. Theo đó, năm nay, Apple sẽ trình làng những sản phẩm mới nhất của mình vào ngày 15/9 tới (múi giờ Bắc Mỹ). Dưới đây là những sản phẩm của Apple được dự đoán sẽ xuất hiện. MacRumors đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Apple đã bắt đầu đăng ký tên miền "Apple One", trong đó Apple One là một gói dịch vụ tổng hợp được cung cấp bởi Apple. Gói dịch vụ này sẽ cho phép khách hàng đăng ký một số dịch vụ khác nhau của Apple, với mức giá rẻ hơn khi người dùng đăng ký nhiều dịch vụ. Apple One có thể bao gồm Apple Music, Apple TV , Apple Arcade, iCloud và Apple News . iPad‌ Air 2020 được cho là có thiết kế toàn màn hình giống như iPad Pro, với kích thước màn hình 10,8 inch đến 11 inch. Nhưng thay vì có 'tai thỏ' như iPad Pro, các tin đồn cho rằng ‌iPad‌ Air vẫn sẽ có ‌Touch ID‌, được đặt dưới màn hình hoặc được tích hợp vào nút nguồn bên phải (nút Side) của thiết bị. Giống như ‌iPad Pro‌, ‌iPad‌ Air thế hệ tiếp theo có thể sẽ có cổng kết nối USB-C thay vì cổng Lightning, cho phép sạc bằng cáp USB-C và có thể kết nối với bàn phím Magic Keyboard của Apple. Đi kèm đó là hệ thống bốn loa âm thanh nổi và con chip A14. Một số thông tin rò rỉ gần đây cho rằng Apple sẽ trình làng một phiên bản Apple Watch giá rẻ được làm mới Series 3. Còn theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ Jon Prosser, Apple Watch giá rẻ mới sẽ là phiên bản làm lại từ Series 4, với 2 tùy chọn về kích thước là 40mm và 44mm. Để hạ mức giá thành sản phẩm, phiên bản Apple Watch giá rẻ này được cho là sẽ bị loại bỏ các tính năng như ECG (điện tâm đồ) và màn hình luôn bật (Always On Display). Dựa theo tên gọi của những thế hệ tiền nhiệm, dòng Apple Watch năm nay dự kiện sẽ có tên gọi Series 6. Apple Watch Series 6 cũng sẽ được trang bị con chip mới, mang lại những cải tiến về hiệu suất và tuổi thọ pin, cùng với khả năng chống nước tốt hơn và cải thiện đường truyền không dây để có tốc độ Wi-Fi và kết nối di động nhanh hơn. Bên cạnh đó, tính năng được trông đợi nhất sẽ là đo nồng độ oxy trong máu. Sản phẩm "đinh" được mong chờ nhất đương nhiên phải là iPhone 12. Apple được cho là sẽ ra mắt tổng cộng 4 phiên bản iPhone 12 vào năm nay, nhỉnh hơn 1 phiên bản so với thế hệ iPhone tiền nhiệm. Trong đó, sẽ có hai phiên bản iPhone tiêu chuẩn và hai phiên bản iPhone cao cấp đi kèm với hậu tố 'Pro'. Hai phiên bản iPhone 12 tiêu chuẩn được cho là sẽ có kích thước 5,4 và 6,1 inch cùng tên gọi dự kiến lần lượt là iPhone 12 và iPhone 12 Max. Hai phiên bản iPhone 12 cao cấp được cho là sẽ có kích thước 6,1 inch và 6,7 inch cùng tên gọi dự kiến lần lượt là iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Về camera, 2 phiên bản iPhone 12 cao cấp được cho là sẽ có 4 ống kính, gồm: 3 camera cỡ lớn và cảm biến LiDAR. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng chỉ phiên bản iPhone 12 Pro Max mới được trang bị cảm biến LiDAR. Hai phiên bản iPhone 12 tiêu chuẩn được cho là sẽ có camera kép giống như iPhone 11. Ngoài ra, iPhone 12 cũng được cho là sẽ có thiết kế phẳng như iPhone 4. Về cấu hình, tất cả 4 phiên bản iPhone 12 được cho là sẽ có chip 5G, nhưng sẽ có đến hai loại khác nhau. Trong đó, ‌iPhone 12‌ Pro và iPhone 12 Pro Max được cho là sẽ trang bị chip 5G với tốc độ cao - mmWave 5G, còn iPhone 12 và iPhone 12 Max được cho là sẽ tích hợp chip 5G băng tần Sub-6GHz 5G với tốc chậm hơn mmWave, nhưng phạm vi hoạt động xa hơn và thích hợp hơn để sử dụng rộng rãi. Trong nhiều tháng, nhiều tin đồn và báo cáo nói rằng Apple đang phát triển một thiết bị theo dõi đồ dùng thông qua kết nối Bluetooth mang tên gọi AirTags. AirTags sẽ có thiết kế nhỏ, hình tròn và được in logo Apple, theo một hình ảnh được phát hiện trong các dòng mã của iOS 13, theo MacRumors và 9to5Mac. Apple được cho là đang phát triển một dòng tai nghe over-ear (trùm đầu) cao cấp có thể được gọi là "AirPods Studio" và tai nghe mới có thể ra mắt tại sự kiện sắp tới đây của Apple. AirPods Studio‌ sẽ là sản phẩm thứ ba trong dòng sản phẩm AirPods của Apple, bên cạnh ‌AirPods‌ và AirPods Pro. Giống như ‌AirPods Pro‌, ‌AirPods Studio‌ nhiều khả năng sẽ có tính năng khử tiếng ồn chủ động để giảm thiểu tiếng ồn xung quanh. Tất cả tác vụ đều có thể được điều chỉnh trên thiết bị iOs hoặc Mac. Loa thông minh HomePod của Apple không được lòng người mua ngay cả khi giảm giá, do có mức giá quá cao so với các sản phẩm cạnh tranh như Amazon Echo và Google Home, vì vậy Apple được cho là đang phát triển một phiên bản HomePod với kích thước nhỏ hơn, cùng giá cả phải chăng hơn và có thể ra mắt trong năm nay. Các tin đồn cho thấy, dòng sản phẩm đầu tiên nhận được thay đổi chuyển từ chip Intel sang chip ARM sẽ là MacBook Pro, có thể một biến thể 14 inch mới sẽ được thay thế cho ‌MacBook Pro‌ 13,3 inch hiện tại. Những con chip này được chính tay Apple thiết kế và nhiều khả năng là mang đến hiệu suất cao hơn và hiệu quả hơn, kết hợp liền mạch hơn giữa phần cứng và phần mềm cho máy Mac.

