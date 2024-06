Những phát minh chết chóc ngay lần đầu tiên thử nghiệm

1. Stockton Rush và tàu lặn Titan: Đây là một trong những nhà phát minh "bỏ mạng" bởi chính "đứa con tinh thần" của mình. Giám đốc điều hành của OceanGate Expeditions, Stockton Rush, được ví như Tiến sĩ Frankenstein của ngành du lịch biển sâu, đã thiệt mạng trên con tàu lặn Titan do chính ông chế tạo. Rush cùng bốn hành khách khác đã lặn xuống độ sâu 3.800 mét để thám hiểm xác tàu Titanic, nhưng không may con tàu gặp trục trặc và chịu một "vụ nổ thảm khốc", khiến toàn bộ năm người trên tàu thiệt mạng. 2. Thomas Andrews và RMS Titanic: Số phận của Stockton Rush khiến nhiều người liên tưởng đến Thomas Andrews, kỹ sư thiết kế con tàu Titanic. Andrews, người Ireland, đã thiết kế RMS Titanic vào năm 1907 và thiệt mạng cùng con tàu trong chuyến hành trình đầu tiên. Ông đã giúp đỡ phụ nữ và trẻ em lên thuyền cứu hộ trước khi đứng lặng im trong Phòng hút thuốc và ra đi cùng con tàu do chính mình thiết kế. 3. Franz Reichelt và "Chiếc dù có thể đeo được": Franz Reichelt, một thợ may gốc Áo-Hung, đã cố gắng nâng tầm nghề nghiệp của mình bằng cách thiết kế "một chiếc dù có thể đeo được". Reichelt thử nghiệm bộ đồ nhảy dù của mình từ tháp Eiffel vào năm 1912. Tuy nhiên, chiếc dù không hoạt động như mong đợi và Reichelt đã thiệt mạng ngay lập tức sau cú nhảy từ trên cao. 4. Mike Hughes và Lý thuyết Trái đất phẳng: Mike Hughes, một nhà khoa học với những quan điểm đầy mâu thuẫn, đã cố gắng chứng minh Lý thuyết Trái Đất phẳng bằng việc chế tạo tên lửa chạy bằng động cơ hơi nước. Thử nghiệm vào ngày 22/02/2020 đã khiến Hughes tử nạn ngay lập tức sau khi tên lửa của ông đâm xuống đất gần thành phố Barstow, California. Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình “phát minh thời hiện đại” trong kho báu 20.000 tuổi.

