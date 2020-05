Những cột mốc quan trọng gắn liền với băng cát-xét

Tháng 8/1963, hãng Philips ở Hà Lan đã cho ra mắt băng Compact Cassette và máy nghe Cassette (được giới thiệu lần đầu tại Hội chợ Triển lãm Phát sóng Funkausstellung tại Berlin). Một băng Cassette được cấu tạo từ một cuộn băng có mang từ trường trong một vỏ băng bằng nhựa, trong đó thường được ghi bằng 4 rãnh âm thanh cho 2 mặt. Một trong những người ủng hộ băng Cassette ngay từ thời gian đầu là tay guitar Keith Richards của nhóm Rolling Stones, người đã mua một chiếc máy ghi âm để thu lại những đoạn demo nghe không mất tiền. Anh rất yêu thích nó và đã dùng để ghi âm các đoạn guitar cho những bài hát như Street Fighting Man và Jack Flash vào năm 1968. Trong hơn 1 thập kỷ, đối thủ cạnh tranh chính của băng Cassette trên thị trường băng di động đó là loại băng 8 rãnh, ra đời vào năm 1964. Vào cuối những năm 70, băng Cassette đã giành phần thắng trong cuộc chiến băng từ. Xe ô tô là một trong những nhân tố góp phần phổ biến băng Cassette. Một số xe đã tích hợp hệ thống máy hát đĩa, tuy nhiên khi xe đi qua ổ gà giằng xóc thì kim đọc lại bị giật. Với sự xuất hiện của băng Cassette, các tài xế bỗng nhiên không còn phải liên tục nghe AM/FM, mà thay vào đó là có thể nghe được các bài hát yêu thích của mình. Một trong những vấn đề của băng Cassette là tính trung thực - nó không có được chất lượng như băng LP hay băng cối (reel to reel). Nhưng khi công nghệ được cải thiện thì chất lượng của băng Cassette cũng tăng lên. Maxell, một nhà sản xuất băng Cassette khác, đã quảng bá cho chất lượng băng của họ với hình ảnh một người đàn ông ngồi trên ghế, bị thổi tung bởi chất lượng (và có thể là âm lượng) từ chiếc băng nhạc mà anh ta nghe. Có những hạn chế đối với băng Cassette. Nếu thiết bị của bạn gặp chút trục trặc thì cuốn băng có thể không được cuốn vào và bạn sẽ nhận được một đống bùi nhùi. Cách cổ điển nhất để cuốn băng lại là gỡ rối, sau đó dùng cây bút chì chọt vào lỗ trống giữa lõi cuộn băng và xoay để xếp dây băng trở lại ngay ngắn. Nhóm nhạc của Anh Bow Wow Wow, dẫn đầu bởi ca sĩ Annabella Lwin, 14 tuổi, đã tung ra bản single trên băng Cassette đầu tiên "C-30 C60 C-90 Go" vào năm 1980. Năm 1979, Sony ra mắt chiếc máy nghe nhạc Walkman đã tạo nên một cuộc cách mạng trên thị trường âm nhạc. Không còn phải cắm tai nghe vào cả giàn máy to lớn, giờ đây bạn có thể nghe nhạc bằng băng từ ngay khi đang đi ngoài đường. Trong khi đó, "Boombox" là thiết bị đối lập với Walkman, một chiếc radio to với hộc chơi băng Cassette và các loa to. Tất nhiên, bạn có thể dùng nó để nghe nhạc trong phòng, nhưng đa số mọi người vẫn thích mang nó ra nơi công cộng để tận hưởng và chia sẻ "không gian âm thanh" với thế giới. Đây cũng là một thứ gắn liền với văn hoá hip-hop. Dần dần, một cách tự nhiên, băng Cassette trở thành một nét nổi bật trong văn hoá. Nó đóng vai trò quan trọng trong các bộ phim. Với sự ra đời của đĩa CD từ năm 1982, băng Cassette bắt đầu mất đi vị thế của nó. Năm 1992, băng Cassette ghi sẵn chiếm hơn một nửa lượng âm nhạc bán ra; 4 năm sau đó, nó giảm xuống còn 1/4. Và khi đĩa ghi được xuất hiện, dường như là "ngày tận thế" của băng Cassette đã đến và khi người dùng đã có thể tải nhạc từ internet thì băng Cassette thực sự rơi vào quên lãng. Vào ngày 07/09/2013, một nhà sản xuất đã tổ chức ngày Cassette Store Day quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày băng Cassette ra đời. Một số lượng giới hạn các album nhạc được phát hành ở chuẩn Cassette, và một số album nhạc cổ điển hiện đại đã phát hành lại trên định dạng từ rất được yêu thích này.

