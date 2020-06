Những cỗ máy "siêu to khổng lồ" từng là cứu tinh của nhân loại

Chiếc máy bay sáu động cơ Antonov AN-225 lớn nhất thế giới không dùng để chở người, mà nó chở hàng hóa. Cỗ máy khổng lồ này được thiết kế vào những năm 1980 để vận chuyển các con tàu vũ trụ của Liên Xô, từng vận chuyển món hàng lớn nhất là một ống dẫn dầu khí nặng 247 tấn. Bộ phận hạ cánh của nó có đến 32 bánh xe, và đường băng kéo dài 88 mét. Trọng lượng lớn nhất khi cất cánh là 640 tấn và chi phí thuê chiếc máy bay này mỗi giờ là 30.000 USD. Kính thiên văn Mặt cầu Khẩu độ Năm trăm mét FAST được xem là một trong những "cỗ máy vĩ đại" nhất hành tinh, mất tới 5 năm để thiết kế và xây dựng. Hiện kinhys viễn vọng "săn người ngoài hành tinh" được đặt trong một vùng thung lũng ở tỉnh Quý Châu, thuộc khu vực phía tây bắc hẻo lánh của Trung Quốc. Nó bắt đầu hoạt động từ năm 2016 và nhanh chóng mang đến những kỳ tích đầu tiên khi phát hiện được hai ngôi sao mới chưa từng biết đến trước đây. Một trong hai ngôi sao này là sao lùn trắng nằm cách Trái Đất 16.000 năm ánh sáng. La Princesse là một cỗ máy khổng lồ khác nhưng điều đặc biệt là nó được dùng trong ngành giải trí chứ không phải sản xuất công nghiệp. Đây được xem là nỗi ám ảnh với những người sợ nhện bởi cỗ máy to lớn này tạo nên trên nguyên mẫu một con nhện khổng lồ. Cỗ máy cao 15 mét, khối lượng của nó lên đến 40,5 tấn, cấu tạo gồm 50 trục chuyển động nên cần có ít nhất 12 người cùng kiểm soát khi vận hành. Robot nhện này được thiết kế bởi công ty sản xuất của Pháp là La Machine cách đây một thập kỷ. Large Hadron Collider (LHC) là máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới bao gồm những chiếc vòng nam châm siêu hút chạy qua một đường dẫn ngầm đặt gần Geneva, Thụy Sĩ. Tổng chiều dài của LHC là 27,4 km Cỗ máy này có tác dụng giúp các nhà khoa học nghiên cứu vật lý hạt có cái nhìn sâu sắc và cụ thể hơn trong những thí nghiệm hạt hạ nguyên tử. Khu phức hợp mua sắm khổng lồ Berjaya Times Square ở Kuala Lumpur, Malaysia sở hữu chiếc máy bán hàng tự động lớn nhất mọi thời đại. Cỗ máy có chiều cao lên đến 9 mét và bán kính là 4,6 mét, được tạo ra để kỷ niệm 10 năm khánh thành khu mua sắm này và đến nay vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Overburden Conveyor Bridge F60 được xem như cỗ máy cứu tinh của con người trong ngành khai thác than nâu từ các mỏ lộ thiên ở Lusatia, một vùng thuộc Đông Đức gần biên giới Ba Lan. Cây cầu vận chuyển nhìn như mê cung này to lớn hơn cả Tháp Eiffel lừng danh của Pháp. Lần đầu được vận hành vào năm 2013 và được chế tạo bởi một xưởng cơ khí Nhật Bản, chiếc máy khoan dài 99 mét và nặng 6.700 tấn này có thể đào 2,7 km chiều dài dưới mặt đất chỉ trong một tích tắc. Tuy nhiên có thể khoan xuyên đá cứng, nhưng mũi khoan này lại chào thua trước kim loại. Chiêm ngưỡng kính viễn vọng săn người ngoài hành tinh lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. Nguồn: Youtube

