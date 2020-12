Những chiếc smartphone đời cũ những đạt chuẩn “ngon, bổ, rẻ” đáng mua

iPhone 11 là chiếc smartphone có cấu hình tốt, camera tốt, rất thích hợp dùng quay video, làm blog, pin khỏe, máy hứa hẹn dùng được lâu dài. Sau khi iPhone 12 ra mắt, giá của iPhone 11 đã giảm phù hợp với túi tiền của các tín đồ công nghệ hơn.iPhone XR là một chiến lược khá thú vị của Apple: giữ lại những đặc điểm thiết kế và tính năng nổi bật của mẫu XS và XS Max đắt tiền hơn, đồng thời hy sinh một số thứ khác để hạ giá thành. Yếu kém của những sản phẩm này so với iPhone 12 chính là thiếu hỗ trợ 5G, mặc dù hầu hết mọi người có thể không nhận thấy sự khác biệt vì 5G thực sự chưa phổ biến ở thời điểm hiện tại. Samsung Galaxy S10/S10+ là dòng smartphone cao cấp nhất nửa đầu 2019 của Samsung được đánh giá cao, camera kèm góc kính siêu rộng chụp tốt. Không theo trào lưu "tai thỏ" do Apple khởi xướng năm 2018, Samsung đã tự tạo xu hướng mới - màn hình "đục lỗ" cho camera với bộ ba Galaxy S10 (S10, S10+, S10e), trong đó, mẫu cao cấp nhất là Galaxy S10+ có màn hình tràn viền, hệ thống tới 5 camera bao gồm 3 phía sau và hai phía trước. Đây cũng là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu cảm biến vân tay siêu âm. Samsung Galaxy S9 và S9+ là những chiếc điện thoại dù đời cũ nhưng vẫn có màn hình tuyệt đẹp, thiết kế kính cong hiện đại và đủ sức mạnh xử lý cho hầu hết mọi người. Galaxy S10 nhanh hơn một chút, cung cấp thời lượng pin lâu hơn và cũng đi kèm thiết lập camera ba ống kính, trong khi Galaxy S9 sử dụng một ống kính đơn, còn S9+ đi kèm ống kính kép. Galaxy S10 cũng đi kèm với màn hình 6,1 inch lớn hơn có khả năng HDR10+, trong khi Galaxy S9 cung cấp màn hình 5,8 inch nhỏ hơn một chút so với HDR10. Dòng sản phẩm thân thiện với túi tiền đáng giá là Compact của Sony vốn vẫn được trang bị công nghệ mạnh mẽ tương tự như mẫu máy hàng đầu của hãng nhưng đặt trong kiểu dáng nhỏ gọn hơn. Mặc dù ban đầu có giá cao nhưng hiện tại sau nhiều lần giảm giá, Xperia XZ1 Compact của Sony vẫn rất đáng để mọi người chú ý. Sony thường khá giỏi trong việc cập nhật phần mềm và cả hai phiên bản Compact đều có Android 9 Pie, cùng khả năng cập nhật bảo mật đầy đủ. Tuy nhiên, người dùng được khuyến cáo không nên quay trở lại xa hơn XZ1 Compact vì tiền nhiệm của nó là X Compact đi kèm chip tầm trung và đã lỗi thời. G8 ThinQ và G7 ThinQ của LG với mức giá giảm khiến cả hai điện thoại ngày càng trở nên hấp dẫn. Thiết kế của cả hai đều không thực sự nổi bật nhưng chúng đều cung cấp hiệu suất khá nhanh, với màn hình lớn, sáng và chất lượng âm thanh rất hài lòng. Những sản phẩm này cũng đi kèm với máy ảnh đa năng và thời lượng pin khá. Cụ thể, G8 ThinQ có màn hình hiển thị tốt hơn, pin lớn hơn và chip nhanh hơn, nhưng nó có thể vẫn đắt hơn một chút ngay cả khi đã ra mắt hơn 1 năm. Nếu có thể tìm thấy mức giá tốt hơn nữa, người dùng có thể nghĩ đến V30 hoặc V35 ThinQ cũng rất đáng để xem xét.

