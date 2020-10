Những bóng hồng “siêu đẹp” truyền cảm hứng khởi nghiệp với công nghệ

Là sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật tại Mỹ, nhưng Lea Truc lại rất yêu thích công nghệ và lập trình. Cô lập nên Cat Can Code – một tổ chức giáo dục với sứ mệnh giúp người trẻ ở Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số có thể tiếp cận và hiểu về lập trình, từ đó và theo đuổi ước mơ và phát triển sự nghiệp của mình. Thông qua cộng đồng Developer Circles của Facebook, cô đã được tiếp cận mạng lưới các chuyên gia lập trình và các thành viên của Facebook, từ đó cô có thể xây dựng giáo trình phù hợp với cộng đồng Cat Can Code. Chính các thành viên cũng đã giúp lan tỏa thông tin về Cat Can Code đến nhiều người hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, Cat Can Code đã đào tạo được hơn 1.000 học viên, trong số đó đa phần là nữ. Và điều đáng nói là, rất nhiều bạn nữ đã được truyền cảm hứng để quyết tâm theo đuổi sự nghiệp lập trình và công nghệ. Vốn là sinh viên ngân hàng, MisThy cứ nghĩ mình rồi sẽ trở thành một nhân viên ngân hàng như bao nhân viên ngân hàng khác. Thế nhưng với niềm đam mê… chơi game và các dịch vụ trực tuyến, cô gái ấy lại quyết định từ bỏ hẳn ngành ngân hàng để theo đuổi niềm đam mê, chọn game làm sự nghiệp của mình. Đã xác định đây là sự nghiệp của mình, cô gái trẻ đã chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Và cô đã làm việc một cách chăm chỉ, nghiêm túc. Cô không ngừng trau dồi bản thân để luôn tạo sự mới mẻ, đa dạng trong các sản phẩm của mình. Với Misthy, việc đa dạng hóa hình ảnh, đa dạng hóa vai trò, đa dạng hóa nội dung liên tục không chỉ thể hiện thái độ nghiêm túc trong công việc mà còn là sự tôn trọng tình cảm người hâm mộ dành cho mình. Bằng sự nỗ lực của bản thân, cô đã gặt hái được những thành công đáng kể và dành được sự quan tâm yêu mến của khán giả. Trong một năm gần đây, việc gia nhập Facebook Gaming cũng giúp cô tăng lượng theo dõi đáng kể. Hiện trang Facebook của MisThy có tới 3,6 triệu người theo dõi, một con số đáng mơ ước với bất kỳ streamer nào. Trịnh Hồng Giang được sinh ra trong gia đình có nghề làm bánh truyền thống, bà và mẹ chị là những người lưu giữ bí quyết làm các loại bánh cổ truyền Hà Nội. Năm 2006, gia đình chị mở tiệm bánh Gia Trịnh với định hướng bánh Âu. Tuy nhiên, khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường, tiệm bánh gần như trên bờ vực phá sản. Chị Giang cùng mẹ quyết tâm vực lại doanh nghiệp gia đình bằng cách chọn hướng đi phát triển các sản phẩm bánh truyền thống với mong muốn gìn giữ và phát triển nghề làm bánh gia truyền, và trên hết, chị mong những giá trị cổ truyền sẽ được lan tỏa tới thế hệ sau. Chị Giang trăn trở làm sao để có thể mang những giá trị truyền thống này tới giới trẻ và để ngày càng nhiều bạn biết đến cũng như yêu thích những loại bánh dân tộc này hơn. (Bà Phạm Thị Hồng Hà - mẹ chị Giang)

Là sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật tại Mỹ, nhưng Lea Truc lại rất yêu thích công nghệ và lập trình. Cô lập nên Cat Can Code – một tổ chức giáo dục với sứ mệnh giúp người trẻ ở Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số có thể tiếp cận và hiểu về lập trình, từ đó và theo đuổi ước mơ và phát triển sự nghiệp của mình. Thông qua cộng đồng Developer Circles của Facebook, cô đã được tiếp cận mạng lưới các chuyên gia lập trình và các thành viên của Facebook, từ đó cô có thể xây dựng giáo trình phù hợp với cộng đồng Cat Can Code. Chính các thành viên cũng đã giúp lan tỏa thông tin về Cat Can Code đến nhiều người hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, Cat Can Code đã đào tạo được hơn 1.000 học viên, trong số đó đa phần là nữ. Và điều đáng nói là, rất nhiều bạn nữ đã được truyền cảm hứng để quyết tâm theo đuổi sự nghiệp lập trình và công nghệ. Vốn là sinh viên ngân hàng, MisThy cứ nghĩ mình rồi sẽ trở thành một nhân viên ngân hàng như bao nhân viên ngân hàng khác. Thế nhưng với niềm đam mê… chơi game và các dịch vụ trực tuyến, cô gái ấy lại quyết định từ bỏ hẳn ngành ngân hàng để theo đuổi niềm đam mê, chọn game làm sự nghiệp của mình. Đã xác định đây là sự nghiệp của mình, cô gái trẻ đã chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Và cô đã làm việc một cách chăm chỉ, nghiêm túc. Cô không ngừng trau dồi bản thân để luôn tạo sự mới mẻ, đa dạng trong các sản phẩm của mình. Với Misthy, việc đa dạng hóa hình ảnh, đa dạng hóa vai trò, đa dạng hóa nội dung liên tục không chỉ thể hiện thái độ nghiêm túc trong công việc mà còn là sự tôn trọng tình cảm người hâm mộ dành cho mình. Bằng sự nỗ lực của bản thân, cô đã gặt hái được những thành công đáng kể và dành được sự quan tâm yêu mến của khán giả. Trong một năm gần đây, việc gia nhập Facebook Gaming cũng giúp cô tăng lượng theo dõi đáng kể. Hiện trang Facebook của MisThy có tới 3,6 triệu người theo dõi, một con số đáng mơ ước với bất kỳ streamer nào. Trịnh Hồng Giang được sinh ra trong gia đình có nghề làm bánh truyền thống, bà và mẹ chị là những người lưu giữ bí quyết làm các loại bánh cổ truyền Hà Nội. Năm 2006, gia đình chị mở tiệm bánh Gia Trịnh với định hướng bánh Âu. Tuy nhiên, khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường, tiệm bánh gần như trên bờ vực phá sản. Chị Giang cùng mẹ quyết tâm vực lại doanh nghiệp gia đình bằng cách chọn hướng đi phát triển các sản phẩm bánh truyền thống với mong muốn gìn giữ và phát triển nghề làm bánh gia truyền, và trên hết, chị mong những giá trị cổ truyền sẽ được lan tỏa tới thế hệ sau. Chị Giang trăn trở làm sao để có thể mang những giá trị truyền thống này tới giới trẻ và để ngày càng nhiều bạn biết đến cũng như yêu thích những loại bánh dân tộc này hơn. (Bà Phạm Thị Hồng Hà - mẹ chị Giang)