Những bí ẩn khoa học không lời giải đến chuyên gia cũng đau đầu

1. Hiện tượng hồi sinh kỳ diệu của cô gái bị đóng băng: Ngày 20/10/1980, một cô gái tên là Jean Hilliard đã lái xe đến thăm nhà bố mẹ. Tuy nhiên, khi chạy ngang qua con đường phủ đầy băng tuyết Lengby, bang Minnesota (Mỹ) thì chiếc xe của Jean bỗng nhiên chết máy. Cô đã quyết định đi bộ một mình tới nhà người bạn gần đó nhưng do thời tiết quá lạnh, cô đã bị bất tỉnh và nằm khoảng 6 giờ trên đường tuyết với nhiệt độ lúc đó là -22 độ C trước khi cô được tìm thấy và đưa vào bệnh viện. Khi Jean được đưa đến bệnh viện, cô ấy không có dấu hiệu của sự sống, đến nỗi mà bác sĩ không thể tiêm được vì da đã đông cứng. Các bác sĩ đều quả quyết cho rằng Jean đã chết. Tuy nhiên, kỳ tích đã xuất hiện. Sau khi rã đông lớp băng tuyết bên ngoài, Jean bắt đầu cử động một chút. Ba ngày sau đó, cô gái Jean Hilliard bắt đầu cử động được chân và trong thời gian 6 tuần, cô đã hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh. Hiện tượng hồi sinh diệu kỳ của Jean đến nay vẫn còn là bí ẩn khiến nhiều nhà khoa học không thể lý giải nổi. 2. Hiện tượng ánh sáng xuất hiện kèm động đất được coi là một trong những hiện tượng bí ẩn nhất trong lịch sử. Kể từ năm 1600 cho tới nay, đã có khoảng 65 trường hợp đã được xác minh là có xuất hiện những tia sáng trên bầu trời trong khi các trận động đất xảy ra. Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích hiện tượng dị thường này nhưng vẫn chưa có một giải đáp nào ngã ngũ, trở thành một trong những bí ẩn khoa học chưa thể lý giải. 3. Con tàu ma bí ẩn Carroll A. Deering: Được biết đến là tàu chở hàng hóa thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi sự cố xảy ra, Carroll A. Deering đã biến thành con tàu nổi tiếng đáng sợ và bí ẩn trong lịch sử. Nó được tìm thấy trên mặt đất vào năm 1921 trong tình trạng không còn bất cứ người nào. Điều kỳ lạ là phòng bếp vẫn đầy đủ thức ăn, hệ thống lái đã bị hỏng, tuy nhiên cuốn sổ ghi chép nhật ký tàu cùng với các vật dụng cá nhân, neo và một số thiết bị dẫn đường thì "không cánh mà bay" đầy bí ẩn. 4. Người phụ nữ mọc ra kim loại: Tại ngôi làng Sangatta thuộc tỉnh Đông Kalimantan của đất nước Indonesia có một phụ nữ tên Noorsyaidah làm nghề giáo viên mầm non. Năm 1991, cơ thể của Noorsyaidah bắt đầu xuất hiện những dây kim loại từ bên trong chui ra khỏi ngực và bụng. Sau một tuần những sợi dây kim loại này bỗng rụng đi. Tuy nhiên khoảng một tháng sau chúng lại bắt đầu xuất hiện và không những không rụng đi mà còn dần dần lớn hơn. Hiện tượng này được nhiều nhà khoa học cũng như các bác sĩ đặc biệt quan tâm nhưng vẫn không thể nào tìm ra được lời giải thích. >>>Xem thêm video: Bí ẩn những giấc mơ tiên tri có thật nổi tiếng nhất lịch sử thế giới.

