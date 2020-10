Nhìn lại chặng đường phát triển của “dế táo” trước giờ iPhone 12 ra mắt

iPhone 2G chính là chiếc iPhone đầu tiên và tạo nên cuộc cách mạng đối với Smartphone. Tuy nhiên chiếc iPhone thế hệ đầu không có kết nối 3G, không App Store, camera chất lượng thấp, bộ nhớ cao nhất cũng chỉ có 16GB, về mặt doanh số Apple đã xuất xưởng được khoảng 1,39 triệu chiếc trên toàn cầu. Cũng giống như tên gọi, iPhone 3G được trang bị băng tần 3G cho tốt độ kết nối cao hơn, cùng với đó là hệ thống định vị toàn cầu GPS, kho ứng dụng App Store. iPhone 3G sở hữu ngoại hình bầu bĩnh với logo táo khuyết bóng loáng nổi bật phía sau và logo này cũng được duy trì nhiều thế hệ. Là phiên bản kế nhiệm của iPhone 3G nên iPhone 3GS không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Nhưng bù lại, chiếc smartphone này sở hữu hiệu năng vượt trội hơn rất nhiều, mang đến trải nghiệm mượt mà nhất (chữ “S” chính là viết tắt cho Speed - Tốc độ). iPhone 3GS cũng là chiếc smartphone đầu tiên của Apple có thể điều khiển được bằng giọng nói, tiền thân của trợ lý ảo Siri sau này. iPhone 4 mang đến một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa hề lỗi thời - đó chính là khung kim loại kết hợp với mặt kính phía sau. Ngoại hình của iPhone 4 vuông vức, cứng cáp cho cảm giác cao cấp, sang trọng hơn hẳn iPhone 3GS trước đó. iPhone 4 đã có màn hình retina sắc nét, chân thực. Bên cạnh đó, tính năng Facetime "đặc sản" đã làm hiện thực hoá các cuộc gọi nhìn thấy mặt nhau vốn chỉ xuất hiện trong truyên tranh. iPhone 4s không được thay đổi về thiết kế nhưng được nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình cũng như được bổ sung nhiều tính năng. Đặc biệt nhất có thể kể đến là trợ lý ảo Siri vẫn tồn tại và phát triển cho đến tận bây giờ và là một trong những trợ lý ảo phổ biến nhất. Về ngoại hình tổng thể iPhone 5 không thay đổi quá nhiều so với iPhone 4 nhưng được sử dụng vật liệu hợp kim nguyên khối chứ không còn mặt kính phía sau. Thây máy cũng được kéo dài ra để tăng kích thước màn hình nhưng vẫn đảm bảo bề ngang nhỏ gọn có thể sử dụng bằng một tay. iPhone 5 cũng là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng cổng Lightning nhỏ gọn, được tích hợp thêm tính năng chống rung khi quay phim. Nổi bất nhất iPhone 5s chính là cảm biến vân tay (Touch ID) - chuẩn mực bảo mật mới cho smartphone thời bấy giờ. Ngoài ra, nhà Táo còn trình làng tính năng trao đổi dữ liệu AirDrop cực tiện lợi và vẫn được giữ lại đến tận bây giờ. Khác với iPhone 5s, iPhone 5c lại hướng đến thị trường tầm trung, với lợi thế là sở hữu rất nhiều phiên bản màu sắc độc đáo chưa từng có trên những dòng iPhone khác. Thế nhưng, thiết kế vỏ nhựa kém sang, cùng với thành công quá lớn của iPhone 5s đã khiến iPhone 5c “chìm xuồng” nhanh chóng. Sau nhiều năm trung thành với thiết kế nhỏ gọn, đến năm 2014 Apple đã phải thay đổi để bắt kịp xu thế màn hình lớn. Trong năm 2014, Apple đã ra mắt hai chiếc iPhone cùng lúc là iPhone 6 và iPhone 6 Plus với hai kích thước màn hình khác nhau gồm 4.7 và 5.5 inch. iPhone 6s và 6s Plus không thay đổi về thiết kế nhưng được nâng cấp nhiều về phần cứng cũng như tính năng như RAM 2GB, cảm biến 3D Touch, thêm biên bản màu vàng hồng (Rose Gold) từng gây sốt. Đầu năm 2016 Apple bất ngờ ra mắt thêm một phiên bản iPhone SE với “xác” iPhone 5s và “hồn” iPhone 6s. iPhone SE hướng đến người dùng yêu thích một chiếc điện thoại nhỏ gọn có thể sử dụng bằng 1 tay nhưng vẫn sử hữu cấu hình mạnh mẽ đáp ứng mượt mà mọi tác vụ. Bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus thực sự là một bản nâng cấp đáng chú ý với cấu hình mạnh mẽ nhờ bộ vi xử lý Apple A10 cho đến nay vẫn cân tốt mọi tác vụ, phiên bản Plus được trang bị camera kép hỗ trợ chụp xóa phông, có thêm tính năng chống nước, dung lượng bộ nhớ tối đa lên tới 256GB và phiên bản thấp nhất giờ đây đã là 32GB chứ không còn 16GB như trước đây. Bộ đôi này cũng bỏ đi jack tai nghe tiêu chuẩn 3.5mm, bỏ luôn phím home vật lý để thay bằng phím home cứng Forcetouch. Apple quyết định đặt tên cho phiên bản iPhone năm 2017 là iPhone 8. Tuy vậy thiết kế cũng không có nhiều thay đổi ngoại trừ việc sử dụng mặt kính phía sau để hỗ trợ sạc không dây. Công bằng mà nói thì bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus vẫn khá hấp dẫn với cấu hình mạnh mẽ, hỗ trợ sạc nhanh và nhiều tính năng khác cùng độ hoàn thiện tốt. iPhone X là phiên bản đặc biệt kỷ niệm chặng đường 10 năm phát triển của iPhone với thiết kế hoàn toàn mới như bỏ phím Home, màn hình 5.8 inch dùng tấm nền OLED, nhận diện khuôn mặt 3D nằm trong phần tai thỏ, và mức giá lên tới 1000 đô. Dù có mức giá rất cao nhưng iPhone X vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Apple. Apple đã loại bỏ hẳn dòng iPhone trang bị phím Home truyền thống. Kế nhiệm iPhone X là hai phiên bản với kích thước màn hình khác nhau gồm Xs và Xs Max. Trong đó iPhone Xs Max sở hữu màn hình kích thước lên đến 6.5 inch. Về cơ bản thì ngoài việc có thêm phiên bản màn hình lớn hơn, Xs không thay đổi quá nhiều so với X. Bên cạnh hai chiếc điện thoại giá ngàn đô thì Apple cũng giới thiệu một phiên bản có giá dễ thở hơn - iPhone XR sử dụng màn hình LCD độ phân giải thấp hơn, chỉ có 1 camera sau. Sự thành công vào năm 2018, Apple tiếp tục mang đến ba sản phẩm. Phiên bản kế nhiệm của XR là iPhone 11 với màn hình 6.1 inch trên tấm nền LCD. Hai chiếc iPhone kế nhiệm XS và XS Max là iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Sự cải tiến lớn nhất đến từ cụm 3 Camera với 1 cam góc siêu rộng.

