Nhiều nữ streamer bị cấm sóng vì ăn mặc quá phản cảm

Nữ streamer Đài Loan Taoyuan Nami là hotgirl có tiếng có hàng trăm nghìn người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Cô nàng sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng thân hình nóng bỏng. Tuy nhiên mới đây cô nàng khiến cộng đồng mạng nhức mắt khi diện trang phục cô hầu gái hở hàng phản cảm khi lên sóng trực tiếp. Kết quả Nami đã bị nền tảng Twitch cấm sóng vĩnh viễn vì "vi phạm quy tắc cộng đồng". Dù không được chỉ ra vấn đề cụ thể, Nami đoán rằng cô bị báo cáo do ăn mặc hở hang và có một số hành động nhạy cảm khi phát trực tiếp. Trước đó đã có không ít streamer bị la ó và cấm sóng vì quá hở hàng trên mạng xã hội. Nữ streamer Hàn Quốc Ming Seon - ha bị "treo kênh" một ngày với lý do không thực hiện đúng các quy tắc về trang phục. Cô nàng thường xuyên có những màn khoe dáng quá đà, diện trang phục hở hang để thu hút fan hâm mộ. Lên sóng cùng với một người đồng nghiệp khác cũng rất thân thiết là My Bu, hai cô nàng đã có màn đọ vòng 1 cùng tư thế tạo dáng gợi cảm khiến Seon-ha gặp án phạt. Nữ streamer chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận dù được fan hết sức bảo vệ và lên tiếng thanh minh cho thần tượng. Nữ streamer Hiên Tử của Trung Quốc sở hữu hơn 3,3 triệu người theo dõi và hàng trăm nghìn người tham gia ở các buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, Hiên Tử lại có thói quen ăn mặc hở hang và có phần khoe thân quá đà trên sóng trực tiếp. Chính vì vậy cô đã bị cấm phát sóng bởi nền tảng Huya hồi tháng 6. Sau đó cô nàng đành chuyển sang giao lưu với fan hâm mộ qua Weibo nhưng vẫn 'ngựa quen đường cũ' cho lối khoe thân và ăn mặc phản cảm của mình. Nữ streamer Blckswanette cũng đã bị Afreeca TV cấm vĩnh viễn, không được tham gia livestream trên nền tảng này. Lý do phía Afreeca TV đưa ra sau khi tuyên bố lệnh cấm là "nội dung khiêu dâm". Streamer Misthy

