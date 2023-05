Nhiều hồ nước lớn nhất thế giới đang “co rút”, chuyên gia lý giải sao?

Trên Trái đất, hơn một nửa số hồ nước lớn đã chứng kiến một quá trình "co rút" đáng kể trong suốt ba thập kỷ qua. Điều này đặt ra một dấu chấm hỏi lớn về tương lai của những nguồn tài nguyên nước quý giá này và tác động của sự thay đổi khí hậu cùng hoạt động của con người. Theo các nghiên cứu gần đây, hơn 50% hồ nước lớn trên thế giới đã thu nhỏ trong những năm qua. Điều đáng chú ý là đây là nơi sinh sống của 25% dân số Trái đất, đồng nghĩa với việc hàng tỷ người đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nước sạch và an ninh lương thực. Fangfang Yao, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Colorado, Mỹ, cho biết, sự suy giảm trữ lượng nước hồ xảy ra ở khắp mọi nơi, kể cả ở vùng nhiệt đới ẩm ướt có lượng mưa dồi dào và Bắc Cực lạnh giá. Theo Giáo sư Balaji Rajagopalan tại Đại học Colorado Boulder, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính và bao trùm tất cả các yếu tố khác. Đối với các hồ nước tự nhiên, phần lớn tổn thất là do sự ấm lên toàn cầu và mức tiêu thụ nước cao của con người. Nhiệt độ tăng khiến nước hồ bốc hơi, nhưng cũng dẫn đến việc giảm lượng mưa ở một số khu vực. Biến đổi khí hậu gây ra tăng nhiệt đới, làm gia tăng tốc độ bay hơi nước và cân bằng nguồn nước. Hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực khô hạn như Châu Phi và Trung Đông. Sự co rút của hồ nước lớn còn là hậu quả của hoạt động của con người. Sự tăng cường của hoạt động con người, như xây dựng đập, khai thác nước dưới lòng đất và chế độ sử dụng không bền vững, cũng góp phần vào tình trạng co rút này. Hậu quả của "co rút" hồ nước lớn là nhiều và đa dạng. Mất mát nguồn nước ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp, gây ra sự khó khăn về việc truy cập nước sạch và an ninh lương thực. Hơn nữa, việc mất mát môi trường sống và mất cân bằng sinh thái trong các hồ nước lớn cũng có tác động nghiêm trọng đến đa dạng sinh học và sự tồn tại của các loài động vật và thực vật phụ thuộc vào hệ sinh thái nước ngọt. >>>Xem thêm video: Bí ẩn tảng đá trăm tấn thách thức mọi định luật vật lý.

