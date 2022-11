Nhặt được “miếng thịt” 25 kg, để nửa năm tăng thêm... trọng lượng

Vật thể lạ này là một khối với bề ngoài giống đá nhưng sờ vào lại giống như miếng thịt, cảm nhận thấy mềm và trơn. "Miếng thịt" đó nặng khoảng 25 kg, màu sắc nhợt nhạt. Người ngư dân khi đó không hề biết đây là gì, càng không biết giá trị của nó. Anh ấy không nghĩ quá nhiều, chỉ ném nó vào chiếc xô nhựa trên thuyền của mình rồi quên bẵng đi. Nửa năm sau, người ngư dân này vô tình kiểm tra mới sửng sốt khi phát hiện "miếng thịt" kia sau khi trải qua 6 tháng dầm mưa dãi nắng không những không hề bị thối rữa, hư hỏng, ngược lại còn to lên, nặng hơn 5 kg so với trước, tổng cộng khoảng 30 kg. Người ngư dân không khỏi ngạc nhiên và tò mò không biết thứ này là gì. Sau đó, anh Zhang, một người bạn của người ngư dân trên, cũng cảm thấy kỳ lạ và thắc mắc về xuất thân của "miếng thịt" kia, cho rằng đó có thể là một vật quý hiếm, vì vậy anh Zhang đã cắt một mảnh nhỏ từ "miếng thịt" rồi đem đến nhờ các chuyên gia của Viện thủy hải sản tỉnh Giang Tô để nhận dạng và thẩm định. Sau khi xem xét kỹ càng, các chuyên gia khẳng định đây là linh chi Thái Tuế. Theo lời truyền tụng của dân gian, linh chi Thái Tuế là một thứ "thần dược" mà Tần Thủy Hoàng đã tìm kiếm, là một loại dược liệu rất quý hiếm. Tần Thủy Hoàng luôn ám ảnh làm sao để có thể đạt được trường sinh bất tử nên đã không ngại làm những điều kỳ quái, trong đó có việc cho người đi tìm kiếm linh chi Thái Tuế. Nhưng cho đến khi qua đời, ông vẫn chưa có được cái gọi là thuốc trường sinh. Linh chi Thái Tuế từ lâu được ghi nhận trong tài liệu đông y Trung Quốc. Theo các chuyên gia của Học viện Đông y Thiên Tân, loài linh chi này chứa Polysaccharides, protein, chất béo, nhiều loại axit amin cũng như các nguyên tố giàu dinh dưỡng khác, giúp cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể, điều tiết hormone estrogen, kích thích sản sinh tế bào miễn dịch. Ngoài ra, loại linh chi này đặc biệt giàu PPQ, chất có khả năng điều tiết miễn dịch, ngừa các bệnh về gan, ngăn ngừa tế bào gốc tự do làm tổn thương cơ thể, đặc biệt có khả năng phòng chống ung thư mạnh. Cũng theo ông Lưu Chí Quân, người sáng lập mạng lưới Thương mại Linh chi Thái tuế của Trung Quốc, cho biết hiện nay linh chi Thái tuế không nhiều vì đây là loài phát triển rất chậm, chỉ tăng trưởng 5% một năm nên việc giá cả tăng cao lên tới hàng nghìn nhân dân tệ mỗi kg cũng là điều dễ hiểu. Mời quý độc giả xem video: Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

Vật thể lạ này là một khối với bề ngoài giống đá nhưng sờ vào lại giống như miếng thịt, cảm nhận thấy mềm và trơn. "Miếng thịt" đó nặng khoảng 25 kg, màu sắc nhợt nhạt. Người ngư dân khi đó không hề biết đây là gì, càng không biết giá trị của nó. Anh ấy không nghĩ quá nhiều, chỉ ném nó vào chiếc xô nhựa trên thuyền của mình rồi quên bẵng đi. Nửa năm sau, người ngư dân này vô tình kiểm tra mới sửng sốt khi phát hiện "miếng thịt" kia sau khi trải qua 6 tháng dầm mưa dãi nắng không những không hề bị thối rữa, hư hỏng, ngược lại còn to lên, nặng hơn 5 kg so với trước, tổng cộng khoảng 30 kg. Người ngư dân không khỏi ngạc nhiên và tò mò không biết thứ này là gì. Sau đó, anh Zhang, một người bạn của người ngư dân trên, cũng cảm thấy kỳ lạ và thắc mắc về xuất thân của "miếng thịt" kia, cho rằng đó có thể là một vật quý hiếm, vì vậy anh Zhang đã cắt một mảnh nhỏ từ "miếng thịt" rồi đem đến nhờ các chuyên gia của Viện thủy hải sản tỉnh Giang Tô để nhận dạng và thẩm định. Sau khi xem xét kỹ càng, các chuyên gia khẳng định đây là linh chi Thái Tuế . Theo lời truyền tụng của dân gian, linh chi Thái Tuế là một thứ "thần dược" mà Tần Thủy Hoàng đã tìm kiếm, là một loại dược liệu rất quý hiếm. Tần Thủy Hoàng luôn ám ảnh làm sao để có thể đạt được trường sinh bất tử nên đã không ngại làm những điều kỳ quái, trong đó có việc cho người đi tìm kiếm linh chi Thái Tuế. Nhưng cho đến khi qua đời, ông vẫn chưa có được cái gọi là thuốc trường sinh. Linh chi Thái Tuế từ lâu được ghi nhận trong tài liệu đông y Trung Quốc. Theo các chuyên gia của Học viện Đông y Thiên Tân, loài linh chi này chứa Polysaccharides, protein, chất béo, nhiều loại axit amin cũng như các nguyên tố giàu dinh dưỡng khác, giúp cải thiện hệ thống tuần hoàn của cơ thể, điều tiết hormone estrogen, kích thích sản sinh tế bào miễn dịch. Ngoài ra, loại linh chi này đặc biệt giàu PPQ, chất có khả năng điều tiết miễn dịch, ngừa các bệnh về gan, ngăn ngừa tế bào gốc tự do làm tổn thương cơ thể, đặc biệt có khả năng phòng chống ung thư mạnh. Cũng theo ông Lưu Chí Quân, người sáng lập mạng lưới Thương mại Linh chi Thái tuế của Trung Quốc, cho biết hiện nay linh chi Thái tuế không nhiều vì đây là loài phát triển rất chậm, chỉ tăng trưởng 5% một năm nên việc giá cả tăng cao lên tới hàng nghìn nhân dân tệ mỗi kg cũng là điều dễ hiểu. Mời quý độc giả xem video: Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.