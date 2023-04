Người ngoài hành tinh chưa đến Trái Đất vì con người quá... nhàm chán?

Năm 1950, nhà vật lý học Enrico Fermi từng đặt ra một câu hỏi mà sau này trở thành một nghịch lý nổi tiếng mang tên ông, "Nghịch lý Fermi": "Nếu người ngoài hành tinh có tồn tại, thì họ đang ở đâu?" Nhà thiên văn học Avi Loeb, Giáo sư của trường Đại học Harvard, Mỹ đã đưa ra một giả thuyết cho "Nghịch lý Fermi" là người ngoài hành tinh biết đến sự tồn tại của chúng ta, nhưng họ không muốn lộ diện trước con người: "Có thể họ cho rằng chúng ta không hấp dẫn, thú vị, nên họ không thấy có lý do gì để đến thăm chúng ta", ông nói. Có thể rằng, trong vũ trụ mênh mông này, Trái đất không phải là một điểm đến hấp dẫn đối với những sinh vật ngoài hành tinh. Theo giả thuyết này, tất cả chúng ta có thể chỉ là một loài sinh vật phát triển đơn giản, thiếu sự phức tạp và đa dạng so với những loài khác. Chúng ta hiểu rằng, trong khoảng thời gian ngắn của lịch sử Trái Đất, loài người đã chiếm giữ và thay đổi bề mặt của hành tinh này. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng chúng ta là những sinh vật đáng để khám phá và điều tra. Có thể nhìn nhận rằng, chúng ta có những văn hóa và nghệ thuật phát triển, những công nghệ tiên tiến và khả năng tự rèn luyện để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng trong khi đó, chúng ta cũng mang đầy những phiền toái và rắc rối, từ chiến tranh đến bạo lực, từ chính trị đến tội phạm, từ ô nhiễm đến sự suy thoái của môi trường. Nhìn từ góc độ của những sinh vật khác trên vũ trụ, chúng ta dường như chưa đủ đặc biệt để chú ý và đi thăm Trái Đất. Chúng ta chưa có những yếu tố nổi bật và khác biệt so với những hành tinh khác. Thậm chí, ngược lại, có thể người ngoài hành tinh sẽ đánh giá chúng ta là một loài có tiềm năng nguy hiểm và không dễ chịu. Tuy nhiên, đó chỉ là một suy luận của chúng ta, vốn chỉ được xây dựng dựa trên những kiến thức và tri thức mà chúng ta có. Và có lẽ, nếu chúng ta không ngừng nghĩ và sáng tạo, chúng ta sẽ có những bước tiến lớn để tạo ra những thứ đặc biệt và hấp dẫn hơn. Những sinh vật khác cuối cùng cũng sẽ phải nhìn chúng ta đầy sự ngạc nhiên và kính phục. Trong tương lai, có thể họ sẽ tìm đến chúng ta, không để xâm lược hay chiếm đoạt, mà để học hỏi và chia sẻ. Chúng ta cũng có thể học hỏi từ họ, chính những điều đó sẽ giúp cho tiến bộ và phát triển của nhân loại. >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

Năm 1950, nhà vật lý học Enrico Fermi từng đặt ra một câu hỏi mà sau này trở thành một nghịch lý nổi tiếng mang tên ông, "Nghịch lý Fermi": "Nếu người ngoài hành tinh có tồn tại, thì họ đang ở đâu?" Nhà thiên văn học Avi Loeb, Giáo sư của trường Đại học Harvard, Mỹ đã đưa ra một giả thuyết cho "Nghịch lý Fermi" là người ngoài hành tinh biết đến sự tồn tại của chúng ta, nhưng họ không muốn lộ diện trước con người: "Có thể họ cho rằng chúng ta không hấp dẫn, thú vị, nên họ không thấy có lý do gì để đến thăm chúng ta", ông nói. Có thể rằng, trong vũ trụ mênh mông này, Trái đất không phải là một điểm đến hấp dẫn đối với những sinh vật ngoài hành tinh. Theo giả thuyết này, tất cả chúng ta có thể chỉ là một loài sinh vật phát triển đơn giản, thiếu sự phức tạp và đa dạng so với những loài khác. Chúng ta hiểu rằng, trong khoảng thời gian ngắn của lịch sử Trái Đất , loài người đã chiếm giữ và thay đổi bề mặt của hành tinh này. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng chúng ta là những sinh vật đáng để khám phá và điều tra. Có thể nhìn nhận rằng, chúng ta có những văn hóa và nghệ thuật phát triển, những công nghệ tiên tiến và khả năng tự rèn luyện để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng trong khi đó, chúng ta cũng mang đầy những phiền toái và rắc rối, từ chiến tranh đến bạo lực, từ chính trị đến tội phạm, từ ô nhiễm đến sự suy thoái của môi trường. Nhìn từ góc độ của những sinh vật khác trên vũ trụ, chúng ta dường như chưa đủ đặc biệt để chú ý và đi thăm Trái Đất. Chúng ta chưa có những yếu tố nổi bật và khác biệt so với những hành tinh khác. Thậm chí, ngược lại, có thể người ngoài hành tinh sẽ đánh giá chúng ta là một loài có tiềm năng nguy hiểm và không dễ chịu. Tuy nhiên, đó chỉ là một suy luận của chúng ta, vốn chỉ được xây dựng dựa trên những kiến thức và tri thức mà chúng ta có. Và có lẽ, nếu chúng ta không ngừng nghĩ và sáng tạo, chúng ta sẽ có những bước tiến lớn để tạo ra những thứ đặc biệt và hấp dẫn hơn. Những sinh vật khác cuối cùng cũng sẽ phải nhìn chúng ta đầy sự ngạc nhiên và kính phục. Trong tương lai, có thể họ sẽ tìm đến chúng ta, không để xâm lược hay chiếm đoạt, mà để học hỏi và chia sẻ. Chúng ta cũng có thể học hỏi từ họ, chính những điều đó sẽ giúp cho tiến bộ và phát triển của nhân loại. >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.