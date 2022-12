Người Neanderthal tuyệt chủng vì quan hệ tình cảm với... loài người?

Khoảng 2% bộ gen của những người không sống ở châu Phi có nguồn gốc từ người Neanderthal, trong khi có rất ít bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Một bài báo mới đăng trên tạp chí Palaeo Anthropology đề xuất rằng việc hòa huyết với người Homo sapiens có thể đã làm giảm sự giao phối giữa người Neanderthal với nhau, dẫn đến sự tuyệt chủng của họ. Cho đến nay, tuy chỉ có 32 bộ gen của người Neanderthal đã được giải trình tự, bỏ ngỏ khả năng việc không tìm thấy DNA của người Homo sapiens trong bộ gen của người Neanderthal là do việc lấy mẫu ngẫu nhiên, các tác giả bài báo vẫn hy vọng rằng những tiến bộ trong công nghệ giải trình tự gen sẽ xác quyết giả thuyết này bằng cách tạo ra thêm nhiều bộ gen. Tác giả của bài báo là GS Chris Stringer, Trưởng nhóm nghiên cứu về Sự tiến hóa của loài người ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, London, cùng đồng nghiệp là TS Lucile Crété. Chris nói, "Chúng tôi cho rằng nếu người Neanderthal thường xuyên giao phối với người Homo sapiens thì hành vi này sẽ dẫn tới sự tuyệt chủng của họ, khiến dân số của họ giảm dần cho tới khi biến mất." Trong một nghiên cứu khác của nhóm khoa học gia từ Đại học Stanford (Mỹ) cũng chỉ ra rằng chính sự giao thoa với loài người, với nhiều mối tình dị chủng phát sinh, có thể là nguyên nhân khiến loài người cổ này tuyệt tích trên địa cầu. Người Neanderthals chính là loài người khác có niên đại gần với chúng ta nhất. Theo nghiên cứu, khoảng hơn 130.000 năm trước, khi Homo Sapiens rời khỏi châu Phi, họ đã gặp người Neanderthals Á-Âu ở một khu vực gọi là Levant ở Đông Địa Trung Hải. Tại nơi đây, 2 loài người chung sống hòa bình và đã có nhiều cuộc hôn phối dị chủng xảy ra. Sự gặp gỡ của 2 loài cũng đồng nghĩa với việc mỗi loài sẽ phải đối phó với vô số mầm bệnh lạ mà loài còn lại. Thông thường khi một bệnh tồn lưu đủ lâu trong cộng đồng, các thế hệ sau sẽ sở hữu những gene giúp họ miễn dịch tốt hơn với bệnh đó. Vì vậy, các bệnh vùng nhiệt đới đã quen thuộc và không gây hại nhiều cho người Homo Sapiens có thể giết chết người Neanderthals, và ngược lại. Không may, bệnh nhiệt đới do người Homo Sapiens đem theo lại có phần phức tạp và nặng nề hơn các bệnh vùng ôn đới của người Neanderthals, nên họ biến thành cộng đồng bị thiệt hại. Các cuộc hôn phối khác loài là vị tử thần sau cùng: một thế hệ lai với các gene giúp chống lại bệnh tật của các 2 loài được sinh ra. Những người lai mạnh mẽ này tiếp tục truyền dòng máu của mình trong cả 2 cộng đồng, giúp họ dần chống lại các bệnh tật của cả 2. May mắn lần nữa thuộc về người Homo Sapiens chúng ta. Họ đã sớm miễn dịch được với các bệnh của người Neanderthals trước khi loài kia làm được điều đó. Homo Sapiens dần xâm chiếm các khu vực sinh sống, gia tăng dân số, trong khi cộng đồng người Neanderthals dần co lại để rồi hoàn toàn tuyệt chủng trong bệnh tật. Tất cả các vấn đề nói trên đã được tiết lộ thông qua các hài cốt, vật dụng và nhiều bằng chứng khác về thời gian chung sống của 2 loài để lại vùng Levant – chính là Cyprus, Israel, Jordan, Syria, Ai Cập và Iraq ngày nay. Các tác giả tin rằng các loài người khác cũng đã bị tuyệt tích sau một thời gian chung sống với Homo Sapiens vì lý do đó. "Đó thậm chí có thể là lý do chính tại sao con người hiện đại bây giờ là nhóm người duy nhất còn lại trên hành tinh" – nhà nghiên cứu chính Gilli Greenbaum cho biết. >>>Xem thêm video: Giải cứu ếch cây khỏi nguy cơ tuyệt chủng (Nguồn: THTPCT).

Khoảng 2% bộ gen của những người không sống ở châu Phi có nguồn gốc từ người Neanderthal, trong khi có rất ít bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Một bài báo mới đăng trên tạp chí Palaeo Anthropology đề xuất rằng việc hòa huyết với người Homo sapiens có thể đã làm giảm sự giao phối giữa người Neanderthal với nhau, dẫn đến sự tuyệt chủng của họ. Cho đến nay, tuy chỉ có 32 bộ gen của người Neanderthal đã được giải trình tự, bỏ ngỏ khả năng việc không tìm thấy DNA của người Homo sapiens trong bộ gen của người Neanderthal là do việc lấy mẫu ngẫu nhiên, các tác giả bài báo vẫn hy vọng rằng những tiến bộ trong công nghệ giải trình tự gen sẽ xác quyết giả thuyết này bằng cách tạo ra thêm nhiều bộ gen. Tác giả của bài báo là GS Chris Stringer, Trưởng nhóm nghiên cứu về Sự tiến hóa của loài người ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, London, cùng đồng nghiệp là TS Lucile Crété. Chris nói, "Chúng tôi cho rằng nếu người Neanderthal thường xuyên giao phối với người Homo sapiens thì hành vi này sẽ dẫn tới sự tuyệt chủng của họ, khiến dân số của họ giảm dần cho tới khi biến mất." Trong một nghiên cứu khác của nhóm khoa học gia từ Đại học Stanford (Mỹ) cũng chỉ ra rằng chính sự giao thoa với loài người, với nhiều mối tình dị chủng phát sinh, có thể là nguyên nhân khiến loài người cổ này tuyệt tích trên địa cầu. Người Neanderthals chính là loài người khác có niên đại gần với chúng ta nhất. Theo nghiên cứu, khoảng hơn 130.000 năm trước, khi Homo Sapiens rời khỏi châu Phi, họ đã gặp người Neanderthals Á-Âu ở một khu vực gọi là Levant ở Đông Địa Trung Hải. Tại nơi đây, 2 loài người chung sống hòa bình và đã có nhiều cuộc hôn phối dị chủng xảy ra. Sự gặp gỡ của 2 loài cũng đồng nghĩa với việc mỗi loài sẽ phải đối phó với vô số mầm bệnh lạ mà loài còn lại. Thông thường khi một bệnh tồn lưu đủ lâu trong cộng đồng, các thế hệ sau sẽ sở hữu những gene giúp họ miễn dịch tốt hơn với bệnh đó. Vì vậy, các bệnh vùng nhiệt đới đã quen thuộc và không gây hại nhiều cho người Homo Sapiens có thể giết chết người Neanderthals, và ngược lại. Không may, bệnh nhiệt đới do người Homo Sapiens đem theo lại có phần phức tạp và nặng nề hơn các bệnh vùng ôn đới của người Neanderthals, nên họ biến thành cộng đồng bị thiệt hại. Các cuộc hôn phối khác loài là vị tử thần sau cùng: một thế hệ lai với các gene giúp chống lại bệnh tật của các 2 loài được sinh ra. Những người lai mạnh mẽ này tiếp tục truyền dòng máu của mình trong cả 2 cộng đồng, giúp họ dần chống lại các bệnh tật của cả 2. May mắn lần nữa thuộc về người Homo Sapiens chúng ta. Họ đã sớm miễn dịch được với các bệnh của người Neanderthals trước khi loài kia làm được điều đó. Homo Sapiens dần xâm chiếm các khu vực sinh sống, gia tăng dân số, trong khi cộng đồng người Neanderthals dần co lại để rồi hoàn toàn tuyệt chủng trong bệnh tật. Tất cả các vấn đề nói trên đã được tiết lộ thông qua các hài cốt, vật dụng và nhiều bằng chứng khác về thời gian chung sống của 2 loài để lại vùng Levant – chính là Cyprus, Israel, Jordan, Syria, Ai Cập và Iraq ngày nay. Các tác giả tin rằng các loài người khác cũng đã bị tuyệt tích sau một thời gian chung sống với Homo Sapiens vì lý do đó. "Đó thậm chí có thể là lý do chính tại sao con người hiện đại bây giờ là nhóm người duy nhất còn lại trên hành tinh" – nhà nghiên cứu chính Gilli Greenbaum cho biết. >>>Xem thêm video: Giải cứu ếch cây khỏi nguy cơ tuyệt chủng (Nguồn: THTPCT).