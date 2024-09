Ngư dân bất ngờ tóm được 'thuỷ quái' giá gần 175 triệu đồng

" Thuỷ quái" này được bán tại cửa hàng Islander Shellfish ở Stornoway, các phần bít tết và thăn từ nó nhanh chóng hết hàng. Số tiền thu được từ việc bán cá ngừ vây xanh khổng lồ này sẽ được quyên góp cho hai trạm cứu hộ địa phương. (Ảnh: scotsman) Cách đây không lâu, Troy Lancaster, một ngư dân từ Texas, đã phá vỡ kỷ lục tiểu bang khi bắt được con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng tới 397kg và dài 3m. Cuộc chiến giữa người và "quái ngư" kéo dài từ 9 giờ sáng đến sau 6 giờ chiều, và mất thêm một giờ để đưa con cá lên thuyền. Đây là con cá ngừ lớn nhất từng được bắt ở Texas và có thể khoảng 19 tuổi. (Nguồn ảnh: Facebook Center for Sportfish Science and Conservation) Cá ngừ vây xanh, với tên khoa học là Thunnus thynnus, là một trong những loài cá biểu tượng của đại dương. Chúng không chỉ nổi bật bởi kích thước khổng lồ mà còn bởi giá trị kinh tế và ẩm thực đặc biệt. (Ảnh: Facts About Animals) Cá ngừ vây xanh có thể sống đến 40 năm và lặn ở độ sâu hơn 1.200 mét. Chúng được tìm thấy chủ yếu ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. (Ảnh: Griffin Buckwalter) Một con cá ngừ vây xanh trưởng thành có thể nặng tới 450 kg, với những con cá khổng lồ có thể đạt trọng lượng trên 100 kg và có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: Discover Fishes) Cá ngừ vây xanh là một trong những loài cá có giá trị kinh tế cao nhất thế giới. Giá trị của cá ngừ vây xanh không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở chất lượng thịt, đặc biệt là phần thịt béo dưới bụng và gần mang cá, được gọi là Otoro. (Ảnh: Adobe Stock) Mặc dù có giá trị kinh tế cao, cá ngừ vây xanh đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị đánh bắt quá mức. Số lượng cá ngừ trên toàn cầu bắt đầu giảm từ những năm 1960 khi các phương pháp đánh bắt cá mới được giới thiệu. Hiện nay, cá ngừ vây xanh được xếp vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm và cần được bảo vệ. (Ảnh: The RodFather Tenerife Fishing) Cá ngừ vây xanh không chỉ là một nguồn tài nguyên quý giá mà còn là một biểu tượng của sự phong phú và đa dạng của đại dương. Việc bảo vệ và duy trì số lượng cá ngừ vây xanh là một nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo sự bền vững của hệ sinh thái biển. (Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

