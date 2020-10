Ngoài iPhone còn nhiều “siêu phẩm” lấy lòng chị em phụ nữ dịp 20/10

1. Điện thoại Samsung Galaxy Fold là mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là cấu hình mạnh mẽ nhất của thế giới Android. Samsung Galaxy Fold có diện mạo mới lạ, ấn tượng với thiết kế 2 màn hình thời thượng. Tích hợp 6 camera cực phụ hợp cho chị em phụ nữ sống ảo mọi nơi. Điểm trừ duy nhất của chiếc máy này là mức giá cực cao khiến phái mạnh phải dè chừng. 2. Điện thoại Realme 7i: Bộ 4 camera 64MP AI của Realme 7i sẽ khiến chị em mê sống ảo thích thú, bên cạnh đó là thiết kế vân sáng phản chiếu với 2 màu cực thời thượng và điệu đà. Realme 7i sở hữu một viên pin dung lượng 5.000mAh cùng sạc nhanh 18W, giúp tối ưu cả thời gian sử dụng máy lẫn thời gian nạp lại năng lượng cho thiết bị. Mức giá hợp lí cũng là một lí do to đùng giúp đây là lựa chọn hàng đầu cho ngày 20/10. 3. OPPO F11/F11 PRO với phần mặt lưng dải màu gradient với hai phiên bản màu là Aurora Green và Thunder Black cực đẹp. Ngoài ra OPPO còn gây ấn tượng với người tiêu dùng bằng màn hình kích thước 6.53 inch làm tràn ra cả 4 cạnh của máy. Lượng pin khủng cũng chính là một yếu tố nổi bật của OPPO F11/F11 Pro với khoảng 4.000 mAh với tiêu chuẩn sạc nhanh VOOC 3.0, chỉ cần 80 phút để sạc đầy điện thoại. OPPO F11 hiện đang được bán trên thị trường với mức giá tầm 9 triệu đồng vô cùng hợp lí. 4. Điện thoại Vsmart Joy 4 là smartphone thứ 4 của VinSmart ra mắt trong tháng 9, sau Live 4, Aris và Aris Pro. Smartphone sở hữu cấu hình rất tốt so với mức giá tầm trung. Thiết kế mềm mại, đẹp mắt, tích hợp nhiều camera nhất so với các máy cùng phân khúc thích hợp cho chị em sống ảo. Giá cả lại vô cùng hợp lí chỉ 3 triệu đồng, thích hợp làm quà 20/10 với những người thu nhập trung bình.

1. Điện thoại Samsung Galaxy Fold là mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là cấu hình mạnh mẽ nhất của thế giới Android. Samsung Galaxy Fold có diện mạo mới lạ, ấn tượng với thiết kế 2 màn hình thời thượng. Tích hợp 6 camera cực phụ hợp cho chị em phụ nữ sống ảo mọi nơi. Điểm trừ duy nhất của chiếc máy này là mức giá cực cao khiến phái mạnh phải dè chừng. 2. Điện thoại Realme 7i: Bộ 4 camera 64MP AI của Realme 7i sẽ khiến chị em mê sống ảo thích thú, bên cạnh đó là thiết kế vân sáng phản chiếu với 2 màu cực thời thượng và điệu đà. Realme 7i sở hữu một viên pin dung lượng 5.000mAh cùng sạc nhanh 18W, giúp tối ưu cả thời gian sử dụng máy lẫn thời gian nạp lại năng lượng cho thiết bị. Mức giá hợp lí cũng là một lí do to đùng giúp đây là lựa chọn hàng đầu cho ngày 20/10. 3. OPPO F11/F11 PRO với phần mặt lưng dải màu gradient với hai phiên bản màu là Aurora Green và Thunder Black cực đẹp. Ngoài ra OPPO còn gây ấn tượng với người tiêu dùng bằng màn hình kích thước 6.53 inch làm tràn ra cả 4 cạnh của máy. Lượng pin khủng cũng chính là một yếu tố nổi bật của OPPO F11/F11 Pro với khoảng 4.000 mAh với tiêu chuẩn sạc nhanh VOOC 3.0, chỉ cần 80 phút để sạc đầy điện thoại. OPPO F11 hiện đang được bán trên thị trường với mức giá tầm 9 triệu đồng vô cùng hợp lí. 4. Điện thoại Vsmart Joy 4 là smartphone thứ 4 của VinSmart ra mắt trong tháng 9, sau Live 4, Aris và Aris Pro. Smartphone sở hữu cấu hình rất tốt so với mức giá tầm trung. Thiết kế mềm mại, đẹp mắt, tích hợp nhiều camera nhất so với các máy cùng phân khúc thích hợp cho chị em sống ảo. Giá cả lại vô cùng hợp lí chỉ 3 triệu đồng, thích hợp làm quà 20/10 với những người thu nhập trung bình.