Ngoài Bảo Thy, hotgirl nào thành danh từ game Audition huyền thoại?

Năm 2006, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đáng yêu, Ngọc Anh đã chinh phục BGK và trở thành Miss Audition mùa đầu tiên. Đáng lẽ nên tận dụng tên tuổi từ cuộc thi nhưng năm 2007, Ngọc Anh đã bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi” ở tuổi 19 cũng từ đó cái tên Ngọc Anh ít khi được nhắc tới trong các sự kiện giải trí. Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, gần đây khi xuất hiện, Ngọc Anh vẫn khiến mọi người bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, có phần xinh đẹp, mặn mà hơn trước và không hề thua kém bất cứ một hot girl nào ở thời điểm hiện tại. Cô nàng cũng đã trở thành bà mẹ của 2 đứa con xinh xắn và có một gia đình hạnh phúc. Dù chỉ dành giải 'Thí sinh ấn tượng' nhưng Bảo Thy lại là một trong số những hot girl thành công nhất sau cuộc thi. Cô nàng Lona ngày ấy đã trở thành một hot girl gây ấn tượng cực mạnh, thậm chí còn tạo hit huyền thoại với màn cover "10 minutes" và "Please Tell Me Why". Liên tục thể hiện những ca khúc đình đám như: Get Out, Sorry, Khóc Thêm Lần Nữa, Xin Đừng Xát Muối Trái Tim Em cô nàng dần trở thành một trong những ca sĩ teen được yêu thích nhất thời bấy giờ. Mặc cho những nghi án về phẫu thuật thẩm mỹ, những vụ lùm xùm về tác quyền ca khúc cũng như đời tư, cái tên Bảo Thy vẫn giữ được một vị trí nhất định trong lòng những người yêu nhạc Việt. Thời điểm hiện tại, Bảo Thy đã chuyển hướng sang kinh doanh. Tiếng tăm từ chương trình đã giúp chắp cánh cho sự nghiệp ca hát, khiến cô trở thành một trong những nữ ca sĩ được yêu thích nhất bởi giới trẻ thời bấy giờ. Bảo Thy của hiện tại đã bước qua tuổi 32. Cô vừa kết hôn vào cuối năm 2019 và hiện đang rất hạnh phúc với mái ấm của mình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng hay ảnh gia đình khiến không ít người ngưỡng mộ. 8x Phạm Quỳnh Nga đã từng là thí sinh tham gia cuộc thi Miss Audition năm 2006. Tuy nhiên, cô chỉ gây được sự chú ý khi vào vai nữ chính trong bộ phim Lập Trình Cho Trái Tim. Người hâm mộ nhớ đến cô nhiều hơn qua nickname "cá sấu chúa". Sự nghiệp những năm sau đó lên như diều gặp gió khi cô tham gia bộ phim truyền hình "cô gái xấu xí", "lập trình trái tim" cũng như là MC của chương trình Nhịp Điệu Cuộc Sống. Hiện nay, sau một thời gian ở ẩn chăm sóc cho gia đình, Quỳnh Nga đã trở lại với các vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Về Nhà Đi Con hay Sinh Tử. Nhan sắc ở tuổi ngoài 30 ngày càng mặn mà khiến Quỳnh Nga luôn được lòng khán giả. Cô gái Nguyễn Hương Ly với nghệ danh Emily đã trở thành Quán quân của Miss Audition năm 2007. Vụt sáng nhờ cuộc thi, cô nhanh chóng dấn thân vào con đường nghệ thuật với các ca khúc trẻ trung, năng động như Xin Anh Đừng, Tình Cờ, La La La... Đăng quang cuộc thi với ngôi vị cao nhất, Emily đã dùng chính đam mê âm nhạc của mình để thành lập nhóm nhạc B.Sily, hoạt động cùng 2 thí sinh từng thi với mình khác. Sau khi nhóm tan rã, Emily quyết định đi con đường solo và đã ghi dấu ấn của riêng mình trong lòng người hâm mộ Hiện tại, Emily vẫn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ dành cho giới trẻ, nhan sắc của cô nàng Miss Teen ngày ấy càng ngày càng mặn mà, quyến rũ. Sau thời gian vắng bóng, cô xuất hiện trở lại với Big Daddy và gia đình nhỏ êm ấm của mình. Tuy đã là mẹ 2 con nhưng vóc dáng và vẻ đẹp của cô cũng khiến không ít người phải ghen tị. Cô nàng Vân Navy với gương mặt Tây Tây ngày ấy đã gây được ấn tượng mạnh trong giới teen, đặc biệt là cô nàng còn có khả năng diễn xuất tốt trước ống kính. Sau khi kết thúc cuộc thi, cô nàng đã thử sức mình với cả vai trò MC, diễn viên, người mẫu và là gương mặt quen thuộc trên các chương trình dành cho trẻ nhỏ, độ phủ sóng rất lớn. Tuy nhiên, sau một số scandal về đời tư, cô nàng đã phải đối mặt với không ít những sóng gió dư luận và lui về ở ẩn. Tuy nghiên sau thời gian vắng bóng, những năm trước đây , Vân Navy đã trở lại làng giải trí bằng vai diễn Kiều Linh phù thủy đanh đá trong bộ phim sitcom 5S Online. Tới nay, cô vẫn khá im hơi lặng tiếng. Có lẽ trong số các thí sinh tham gia Miss Audition thì Chi Pu chính là cô nàng thành công nhất. Năm đó Chi Phu chỉ mới 16 tuổi, sở hữu nét đẹp trong sáng, gương mặt búp bê và khả năng chơi Piano cực đỉnh. Chính từ cuộc thi này, cái tên Chi Pu đã đã được nhiều bạn trẻ biết đến hơn và tạo đà cho cô nàng tiếp tục phấn đấu và hoạt động để trở thành hot girl đình đám trong thời gian qua. Ngay từ thời điểm đó, cô nàng đã ghi tên mình vào danh sách những hot girl đời đầu, được yêu mến rộng rãi trong giới trẻ, nhất là giới trẻ Hà Thành. Chi Phu bắt đầu sự nghiệp của mình ở độ tuổi 20 với rất nhiều dự án MV, phim truyền hình, phim điện ảnh. Gây bão khi lấn sân sang nghề ca sĩ, cô nàng đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, tranh cãi để từng bước định hình phong cách cũng như khẳng định tài năng của mình, đồng thời trở thành gương mặt được các trang tin quốc tế hết lòng ngợi khen, từng được sánh vai với những cái tên hàng đầu ngành giải trí thế giới.

