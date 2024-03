Ngày tận thế lan truyền chóng mặt trên TikTok, chuyên gia giải mã sao?

Các video về ngày tận thế trên TikTok thường kèm theo âm nhạc ma quái và giọng nói cấp bách, đôi khi được tạo ra bởi trí thông minh nhân tạo, thu hút hàng triệu lượt xem. Những video này thường được đăng bởi các tài khoản ẩn danh và có dấu hiệu nhận biết của hình ảnh do AI tạo ra. Một số video thậm chí giả mạo giọng nói của người nổi tiếng như Joe Rogan để tạo ra hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ. Các thuyết âm mưu về ngày tận thế thường bị phát hiện và bị cấm bởi TikTok, nhưng một số hướng dẫn trên YouTube đã chỉ cho người dùng cách tạo ra các video thuyết âm mưu và thu lợi từ chương trình sáng tạo của TikTok. Mặc dù TikTok khẳng định rằng các thuyết âm mưu không đủ điều kiện để kiếm tiền hoặc được đề xuất, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng việc lan truyền thông tin sai lệch có thể gây hại và tạo ra một ngành công nghiệp video về thuyết âm mưu phát triển trên nền tảng này. Trong bối cảnh lo ngại về an ninh dữ liệu và tác động của TikTok đối với an ninh quốc gia, các nhà lập pháp ở Mỹ đã ủng hộ dự luật cấm ứng dụng này, với lo ngại về mối quan hệ của TikTok với chính phủ Trung Quốc. Trước đó, cộng đồng mạng cũng được phen kinh ngạc khi Bard AI, chatbot trí tuệ nhân tạo của Google, “tiên tri” kịch bản ngày tận thế. Bard AI cho rằng, một vụ va chạm lớn với tiểu hành tinh, phun trào của siêu núi lửa, hoặc đại dịch toàn cầu có thể gây tàn phá diện rộng và dẫn đến mất mát nhân mạng hoặc sự khó khăn trong việc sinh tồn. Cuộc chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc có thể gây tàn phá diện rộng, thiệt hại nhân mạng, nhiễm độc phóng xạ, sụp đổ kinh tế và thảm họa môi trường. Nếu không giải quyết được biến đổi khí hậu, có thể xảy ra mực nước biển dâng, thời tiết khắc nghiệt, tuyệt chủng hàng loạt và đe dọa nền văn minh toàn cầu. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh “cỗ máy chống tận thế” 4.000 năm tuổi vừa được phát hiện.

