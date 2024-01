Ngắm thú cưng sang chảnh đắt nhất thế giới, đốn tim giới đại gia

Đây là giống chó có nguồn gốc từ Tây Tạng, được huấn luyện để bảo vệ gia súc và người dân địa phương khỏi các thú hoang. Được mang về như là món quà quý trong thế kỷ 15 sau các cuộc thám hiểm ở núi Himalaya, chó Ngao Tây Tạng đã trở thành biểu tượng của sự quý phái và giàu có. Chó Ngao Tây Tạng đỏ là một trong những giống chó đắt và hiếm nhất trên thế giới. Chúng có lịch sử được sử dụng để tặng những nhân vật quan trọng như vua George IV của Anh và Nữ hoàng Victoria. Đặc biệt, vào năm 2014, một doanh nhân Trung Quốc đã chi số tiền kỷ lục 1,9 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng) để sở hữu một con chó Ngao Tây Tạng. Đây là một con vật nổi tiếng với vẻ ngoài to lớn, lớp lông dày, và bờm giống sư tử. Chó Ngao Tây Tạng được nuôi dưỡng để tự do đi lang thang vào ban đêm, bảo vệ ngôi làng khỏi các thú hoang. Chúng được mô tả là giống chó thích ngủ vào ban ngày và rất năng động vào ban đêm. Với vẻ ngoài to lớn, tự tin và trung thành, chó Ngao Tây Tạng là lựa chọn của nhiều người giàu có để làm thú cưng. Giống chó này có tuổi thọ trung bình trên 10 năm và được biết đến với khả năng bảo vệ tốt. Dù có giá đắt đỏ, chó Ngao Tây Tạng vẫn thu hút sự quan tâm với vẻ ngoài mạnh mẽ và tư duy thông minh, trở thành biểu tượng xa xỉ trong giới nhà giàu Trung Quốc. Mời quý độc giả xem thêm video: Đau đầu vì chó cưng có “sở thích” tặng quà cho chủ.

