Nếu hổ răng kiếm vẫn sống đến ngày nay, chuyện gì sẽ xảy ra?

Trong số các loài thú săn mồi thời cổ đại, nổi tiếng bậc nhất phải kể tới những con hổ răng kiếm. Loài này sống cách đây 10.000 năm tại khu vực Bắc Mỹ, có đôi chân vô cùng phát triển cùng các cơ bắp và 2 chiếc răng nanh dài, sắc như dao cạo. Với những vũ khí chết người này, chúng thường lang thang ở đồng cỏ cao, dùng chiến thuật phục kích để hạ gục động vật khổng lồ. Dựa trên các hóa thạch được khai quật ở Brazil, các nhà khoa học đã phân loại hổ răng kiếm (smilodon) thuộc họ Felidae, nghĩa là nó hoàn toàn không liên quan chặt chẽ đến các loài hổ hay mèo hiện đại. Điều kỳ lạ là người ta vẫn gọi chúng là hổ răng kiếm, hay cọp răng kiếm. Smilodon có cơ thể mạnh mẽ hơn bất kỳ loài săn mồi họ mèo nào khác, với các chân trước đặc biệt phát triển tốt và răng nanh trên dài đặc biệt. Trong đó, loài S. populator sống ở khu vực Nam Mỹ là loài lớn nhất, có cân nặng đến 400 kg và chiều cao 120 cm. Để tồn tại trong khí hậu băng giá của Thế Pleistocen, loài smilodon có lớp lông dày như gấu, với tông màu be hơi vàng tương tự như sư tử. Bộ lông này phù hợp với cơ thể vạm vỡ, ngực rộng, và đuôi ngắn của hổ răng kiếm, nhưng càng thêm phần làm chúng trông khác biệt với loài hổ hiện đại. Theo nghiên cứu, hổ răng kiếm sống trong những môi trường sống khép kín như bụi rậm và rừng rậm giúp chúng có thể ẩn náu và rình rập để tấn công con mồi. Mặc dù vẫn chưa xác định được liệu hổ răng kiếm có phải là sinh vật xã hội hay không, nhưng nhiều khả năng chúng đã cư xử tương đương với sư tử hiện đại . Một số hộp sọ được khôi phục của người tiền sử có ghi dấu ấn những vết thương do răng nanh dài, được cho là của hổ răng kiếm. Bằng chứng này cho thấy con người và hổ răng kiếm có thể đã tấn công lẫn nhau trong kỷ Pleistocen. Một giả thuyết khá thuyết phục cũng cho rằng con người đã săn bắt smilodon đến mức tuyệt chủng, vì chúng vốn không có động vật thiên địch tự nhiên nào trước con người. Theo các nghiên cứu, răng của hổ răng kiếm mọc nhanh hơn 2 lần so với hầu hết các loài mèo hoang dã hiện nay. Khi được 3 tuổi, chúng đã thay răng sữa bằng những chiếc răng nanh đã phát triển đầy đủ có thể dễ dàng xé thịt. Mặc dù được chứng minh là không cùng giống loài, nhưng hổ răng kiếm và mèo có cùng cơ chế hoạt động não bộ. Điều này cho thấy sự phức tạp ngày càng tăng của các giác quan như thị giác, thính giác và sự phối hợp cơ bắp. Tuy nhiên, smilodon từng có đôi mắt nhỏ vừa phải và không hướng về phía trước như mèo. Ngày nay, hóa thạch của hổ răng kiếm thường được tìm thấy ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đồng thời, môi trường sống của các loài mèo lớn còn tồn tại ngày nay trên lục địa Bắc Mỹ đều bị đẩy vào các khu đô thị như Los Angeles. Do đó, chúng ta không thể biết chắc điều cụ thể gì có thể xảy ra nếu như loài hổ răng kiếm còn sống cho tới hiện tại. Theo The Guardian đưa tin, loài mèo lớn được tìm thấy ở Los Angeles ngày nay là sư tử núi. Mặc dù sở hữu thân hình to lớn, nhưng sư tử núi hiện đại vẫn nhỏ hơn nhiều so với hổ răng kiếm. Tuy nhiên, nếu hổ răng kiếm vẫn sống thì sao? Hầu hết các con mồi lớn của hổ răng kiếm, ví dụ như loài lười đất khổng lồ đã tuyệt chủng. Do đó, chúng ta cũng không chắc rằng loài động vật này có thể sống sót nhờ vào những con mồi có kích thước tương tự như con mồi của sư tử núi. Tuy nhiên có một giả thuyết có thể xảy ra: Các quần thể nhỏ của loài này có thể phát triển thịnh vượng ở những nơi như Công viên Quốc gia Yellowstone ở Wyoming, nơi số lượng những đàn bò rừng đã phục hồi. Vì những lý do này, nếu hổ răng kiếm còn sống sót, rất có thể số lượng của chúng cũng không nhiều, môi trường sống cũng chỉ thu hẹp ở một số khu vực nhất định, rất có thể chúng cũng sẽ tránh xa khu vực sinh sống của loài người. >>>Xem thêm video: Phát sốt với chú hải cẩu huýt sáo, thổi kèn chuyên nghiệp. Nguồn: Kienthucnet.

