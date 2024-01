Nếu con người không mặc đồ bảo hộ ngoài vũ trụ, chuyện gì xảy ra?

1. Ngạt khí: Trong không gian vũ trụ không có áp suất, khi bị văng ra ngoài mà không mặc áo bảo hộ, không khí trong phổi sẽ nở ra và xé tan các mô phổi. 2. Mất kiểm soát bài tiết cơ thể: Thiếu oxy, cơ thể sẽ mất khả năng kiểm soát các chức năng bài tiết, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. 3. Cơ thể trương phồng: Da và các mô bên dưới sẽ sưng lên do nước trong cơ thể bắt đầu bốc hơi trong điều kiện áp suất gần như bằng không. 4. Máu sôi: Vì áp suất thấp, điểm sôi của chất lỏng trong cơ thể sẽ giảm, dẫn đến sự sôi của nước và các chất lỏng trong máu. 5. Cháy nắng: Tiếp xúc với bức xạ vũ trụ sẽ gây cháy nắng và cảm giác tồi tệ do sự giảm áp. 6. Đóng băng: Mặc dù nhiệt độ rất lạnh, cơ thể không bị đóng băng ngay lập tức do thiếu sự đối lưu và chất dẫn nhiệt. 7. Đột biến tế bào: Tiếp xúc với tia phóng xạ từ ngôi sao có thể gây đột biến tế bào và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư. 8. Xác ướp trong không gian: Nếu chết trong không gian, cơ thể sẽ không bị phân hủy theo cách thông thường do không có oxy. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái Đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

