Nâng cấp nổi bật trên iPhone 16 Pro khiến iFan háo hức không ngừng

Phiên bản iPhone 16 Pro dự kiến sẽ có sự cải tiến lớn về camera góc siêu rộng. Hiện tại, camera 12MP có thể sẽ được nâng cấp lên 48MP, giúp thiết bị thu thập nhiều ánh sáng hơn và tạo ra hình ảnh chất lượng cao hơn khi sử dụng chế độ 0,5x. Điều này cũng cho phép chụp ảnh ProRAW 48MP với chi tiết tốt hơn. Người ta hy vọng iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ hỗ trợ chuẩn WiFi 7, một phiên bản tiếp theo của công nghệ WiFi. WiFi 7 dự kiến sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu hơn 40Gbps, tốc độ cao gấp 4 lần so với WiFi 6E hiện tại trên iPhone 15 Pro. Tích hợp WiFi 7 sẽ cải thiện tốc độ, độ trễ và kết nối mạng đáng tin cậy. Ngoài những điểm nổi bật trên, iPhone 16 Pro cũng dự kiến sẽ có màn hình lớn hơn, cảm biến chính lớn hơn và camera tele tiềm năng với tiêu cự lớn. Các thay đổi khác bao gồm viền mỏng hơn, khung titan, cổng USB-C, và chip A17 Bionic 3nm. Mặc dù iPhone 15 Series vẫn chưa ra mắt, tuy nhiên, theo tin đồn, iPhone 16 Pro có thể đem lại nhiều cải tiến lớn hơn. Sự quan tâm chủ yếu tập trung vào iPhone 16 Pro do những nâng cấp dự kiến mang lại sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Dòng iPhone 16 vẫn còn một thời gian dài trước khi được công bố, và kế hoạch của Apple có thể thay đổi trong thời gian này. Ví dụ, chuẩn WiFi 7 có thể chưa sẵn sàng trong thời gian gần, do đó việc tích hợp nó vào iPhone 16 cũng cần sự xem xét kỹ lưỡng. Dù thông tin về iPhone 16 Pro vẫn chỉ là tin đồn và dự đoán, nhưng những cải tiến tiềm năng đã khiến cộng đồng người hâm mộ trở nên hứng thú và mong đợi sự ra mắt của sản phẩm

