Một hòn đảo ở Việt Nam sở hữu nhiều động vật quý hiếm

1. Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides): Là một trong những động vật quý hiếm trên núi Hòn Bà, khỉ mặt đỏ, còn được gọi là khỉ đuôi lợn, là một loài khỉ thuộc họ Khỉ Cựu Thế giới. Chúng có đặc điểm nổi bật là khuôn mặt đỏ rực, đặc biệt là khi trưởng thành. (Ảnh:MyBIS) Loài này thường sống ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ Đông Bắc Ấn Độ đến Việt Nam. Khỉ mặt đỏ hiện đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắt trái phép. (Ảnh: India Biodiversity Portal) 2. Rùa núi viền (Manouria impressa): Rùa núi viền là một loài rùa cạn lớn, thường sống ở các khu rừng núi cao. Chúng có mai màu nâu sẫm với các viền màu vàng nhạt, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng. (Ảnh: Ecology Asia) Rùa núi viền thường ăn thực vật và là loài rùa có tuổi thọ cao. Tuy nhiên, chúng đang bị đe dọa do săn bắt và buôn bán trái phép.(Ảnh: National Zoo) 3. Rùa núi vàng (Indotestudo elongata): Rùa núi vàng, còn được gọi là rùa đất vàng, có mai màu vàng nhạt với các đốm đen. Chúng thường sống ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ Ấn Độ đến Việt Nam. (Ảnh: India Biodiversity Portal) Rùa núi vàng là loài ăn tạp, chủ yếu ăn thực vật và côn trùng nhỏ. Loài này cũng đang bị đe dọa do mất môi trường sống và săn bắt.(Ảnh: Thai National Parks) 4. Kỳ đà vân (Varanus bengalensis): Kỳ đà vân là một loài thằn lằn lớn, có thân hình dài và mạnh mẽ. Chúng có màu da nâu với các vân đen, giúp chúng ngụy trang trong môi trường tự nhiên. (Ảnh: Wiktionary) Kỳ đà vân thường sống ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Loài này là loài ăn thịt, chủ yếu ăn côn trùng, động vật nhỏ và xác chết.(Ảnh: Wikipedia) 5. Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes): Chà vá chân đen là một loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nổi bật với bộ lông màu đen và trắng, cùng đôi chân đen đặc trưng. (Ảnh: WWF) Chúng thường sống ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu ăn lá cây và trái cây. Chà vá chân đen hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng do mất môi trường sống và săn bắt. (Ảnh: Viện Sinh thái học Miền Nam) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

