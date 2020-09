Miếng dán màn hình tiết lộ thiết kế mặt trước iPhone SE Plus 2020

Tháng 4/2020 vừa qua, Apple đã chính thức công bố thế hệ kế nhiệm của dòng iPhone SE 2016. Chiếc iPhone giá rẻ mới được đón nhận bởi fan Táo trên toàn cầu với thiết kế trông khá giống với iPhone 8 nhưng lại mang sức mạnh sánh ngang các mẫu iPhone 11 nhờ được trang bị chip A13 Bionic. Sẽ là một tin vui với fan của iPhone trên khắp thế giới khi nhiều nguồn tin khẳng định Apple sẽ tiếp tục giới thiệu bản Plus của mẫu iPhone tầm trung này trong thời gian tới. Bằng chứng là một vài hình ảnh rò rỉ về mặt trước của iPhone SE Plus được tiết lộ mới đây. Trang công nghệ WCCFTech đã phát hiện miếng dán màn hình của iPhone SE Plus được rao bán trên trang thương mại điện tử Best Buy, qua đó tiết lộ thiết kế mặt trước của chiếc iPhone giá rẻ với kích thước khủng. Theo ảnh chụp miếng dán bảo vệ có thể thấy thiết kế iPhone SE Plus 2020 khá giống các dòng iPhone Plus tiền nhiệm. Thiết bị sở hữu viền trên và viền dưới khá dày, cùng nút Home tích hợp cảm biến vân tay Touch ID được đặt bên dưới. Có thể đoán rằng chiếc iPhone Plus giá rẻ này sẽ có kích thước màn hình khoảng 5.5 inch, tương đương với kích thước iPhone 8 Plus/7 Plus. Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ, iPhone SE Plus là bản làm mới của iPhone 8 Plus với màn hình 5,5 inch Full HD và vẫn sử dụng tấm nền LCD. Mặt sau được trang bị camera kép với độ phân giải 12MP và zoom quang 2x, hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 60fps hoặc 1080p ở tốc độ 30fps. Camera selfie của máy có độ phân giải là 7MP. iPhone SE Plus sẽ trang bị cảm biến vân tay Touch ID được tích hợp vào nút nguồn ở bên phải, hướng đến thiết kế tràn viền thời thượng nhưng vẫn có mức giá phải chăng cho người dùng. Cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn đã được mang lên chiếc iPad Air 4 vừa được ra mắt ngày 16/9 mới đây. Bởi vậy những tin đồn trên về iPhone SE Plus siêu to khổng lồ khá đáng tin cậy. Nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo dự đoán, ảnh hưởng từ COVID-19 sẽ thúc đẩy người dùng tìm đến các thiết bị có giá phải chăng, như iPhone SE đời mới vừa được ra mắt trong tháng 4. Bởi vậy sự ra mắt của iPhone SE Plus vào thời điểm này được cho là khá họp lý với người dùng yêu thích những chiếc iPhone màn hình lớn, có thiết kế đẹp nhưng giá thành phải chăng. Tuy nhiên cũng theo ông Ming-Chi Kuo, người dùng sẽ không thể mua bản SE Plus năm nay mà phải đợi tới nửa sau năm 2021 với mức giá khởi điểm khoảng 499 USD hoặc 549 USD. iPhone SE 2020 ra mắt | Apple

