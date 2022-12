Mèo tiên tri, thần rùa dự đoán tỉ số World Cup 2022 ngày 9 - 10/12

Đêm nay (9/12) và rạng sáng mai (10/12) sẽ diễn ra 2 trận đấu vòng tứ kết World Cup 2022: Croatia vs Brazil và Hà Lan vs Argentina. Nếu nhìn từ vòng bảng cho tới trước lượt trận tứ kết, Brazil thi đấu ổn định và không tốn quá nhiều sức lực khi có được lịch thi đấu, đối thủ khá dễ chịu. Họ đánh bại Serbia, Thụy Sĩ và chỉ để thua Cameroon ở lượt trận cuối cùng, trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với Brazil. Brazil có 90 phút khá thoải mái trước Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022. Neymar cùng đồng đội thắng đối thủ với tỷ số 4-1 và giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết mà không tốn nhiều sức lực. Brazil đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở World Cup 2022. Trong khi đó, Croatia đã phải trải qua trận đấu căng sức thi đấu trước Nhật Bản ở vòng 1/8 để dành quyền đi tiếp. Đội á quân World Cup 2018 thậm chí để đội bóng xứ mặt trời mọc vượt lên dẫn trước, sau đó rất vất vả mới có bàn gỡ hòa. Trận đấu chỉ được phân định trên chấm 11 mét. Trước trận đấu Croatia vs Brazil, nhà tiên tri động vật là thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với kết quả cuối cùng chiến thắng thuộc về đội tuyển Brazil, trong khi đó, mèo tiên tri dự đoán Croatia chiến thắng. Mèo tiên tri Cass từng dự đoán chính xác nhiều trận đấu tại các giải đấu lớn như EURO 2016, WORLD CUP 2018. Trong khi đó, thần rùa Super Turtle Predictions đang là "ngôi sao mạng xã hội" với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. Trận đấu giữa Hà Lan vs Argentina chắc chắn là trận đấu đầy kịch tính. Cả hai đội đều được đánh giá là những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Lọt vào vòng 8 đội, Châu Âu có 5, Nam Mỹ có 2 và châu Phi chỉ có 1 nhưng đừng vội đánh giá thấp Argentina. Argentina được cho là ứng cử viên số 2 (sau Brazil) cho chức vô địch World Cup 2022. Trong quá khứ, đội tuyển Hà Lan đã gặp đội tuyển Argentina 7 lần, trong đó có 3 trận thắng, 2 trận hoà và 2 trận thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại bán kết World Cup 2014 tuyển Argentina đã đánh bại "cơn lốc màu da cam" ở loạt đá luân lưu với tỉ số 4-2. Trước trận đấu Hà Lan vs Argentina, nhà tiên tri động vật là thần rùa dự đoán chiến thắng nghiêng về đội tuyển Argentina. >>>Xem thêm video: Cầu thủ nổi tiếng Iran bị bắt vì bôi xấu đội tuyển tại World Cup. Nguồn: Tri thức & Cuộc sống.

Đêm nay (9/12) và rạng sáng mai (10/12) sẽ diễn ra 2 trận đấu vòng tứ kết World Cup 2022: Croatia vs Brazil và Hà Lan vs Argentina. Nếu nhìn từ vòng bảng cho tới trước lượt trận tứ kết, Brazil thi đấu ổn định và không tốn quá nhiều sức lực khi có được lịch thi đấu, đối thủ khá dễ chịu. Họ đánh bại Serbia, Thụy Sĩ và chỉ để thua Cameroon ở lượt trận cuối cùng, trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với Brazil. Brazil có 90 phút khá thoải mái trước Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022. Neymar cùng đồng đội thắng đối thủ với tỷ số 4-1 và giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết mà không tốn nhiều sức lực. Brazil đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở World Cup 2022. Trong khi đó, Croatia đã phải trải qua trận đấu căng sức thi đấu trước Nhật Bản ở vòng 1/8 để dành quyền đi tiếp. Đội á quân World Cup 2018 thậm chí để đội bóng xứ mặt trời mọc vượt lên dẫn trước, sau đó rất vất vả mới có bàn gỡ hòa. Trận đấu chỉ được phân định trên chấm 11 mét. Trước trận đấu Croatia vs Brazil, nhà tiên tri động vật là thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với kết quả cuối cùng chiến thắng thuộc về đội tuyển Brazil, trong khi đó, mèo tiên tri dự đoán Croatia chiến thắng. Mèo tiên tri Cass từng dự đoán chính xác nhiều trận đấu tại các giải đấu lớn như EURO 2016, WORLD CUP 2018. Trong khi đó, thần rùa Super Turtle Predictions đang là "ngôi sao mạng xã hội" với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. Trận đấu giữa Hà Lan vs Argentina chắc chắn là trận đấu đầy kịch tính. Cả hai đội đều được đánh giá là những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Lọt vào vòng 8 đội, Châu Âu có 5, Nam Mỹ có 2 và châu Phi chỉ có 1 nhưng đừng vội đánh giá thấp Argentina. Argentina được cho là ứng cử viên số 2 (sau Brazil) cho chức vô địch World Cup 2022. Trong quá khứ, đội tuyển Hà Lan đã gặp đội tuyển Argentina 7 lần, trong đó có 3 trận thắng, 2 trận hoà và 2 trận thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại bán kết World Cup 2014 tuyển Argentina đã đánh bại "cơn lốc màu da cam" ở loạt đá luân lưu với tỉ số 4-2. Trước trận đấu Hà Lan vs Argentina, nhà tiên tri động vật là thần rùa dự đoán chiến thắng nghiêng về đội tuyển Argentina. >>>Xem thêm video: Cầu thủ nổi tiếng Iran bị bắt vì bôi xấu đội tuyển tại World Cup. Nguồn: Tri thức & Cuộc sống.