Mèo tiên tri, thần rùa dự đoán tỉ số World Cup 2022 28/11

Hôm nay (28/11), trận đấu Cameroon vs Serbia thuộc bảng G World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 17 giờ. Ngay sau đó sẽ là cuộc chạm trán giữa tuyển Hàn Quốc vs Ghana diễn ra lúc 20 giờ. Ở trận đấu còn lại bảng G diễn ra lúc 23 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa tuyển Brazil vs tuyển Thụy Sĩ. Cameroon vs Serbia đang có chung tình cảnh là chưa có điểm sau lượt thi đấu đầu tiên nhưng cả hai vẫn có cơ hội đi tiếp. Serbia thất bại trước Brazil, ứng cử viên cho chức vô địch ở ngay lượt đấu đầu, nhưng ở lượt này họ chỉ gặp Cameroon được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng. Serbia buộc phải dành 3 điểm nếu muốn tiếp tục hi vọng giành vé đi tiếp. Trước trận đấu Cameroon vs Serbia, nhà tiên tri động vật là chú mèo Cass trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Serbia. "Mèo tiên tri" là cái tên quen thuộc được nhắc đến trước mỗi trận đấu ở World Cup 2022. Chú mèo Cass là một trong những “nhà tiên tri” lừng danh trong làng bóng đá trong gần 10 năm qua. Cứ mỗi giải đấu lớn, nhân vật này lại nổi như cồn. Mèo Cass là cái tên nổi tiếng nhất, nhưng "nhà tiên tri" này cũng gặp phải sự cạnh tranh của những "đồng nghiệp". Dù không có chiến thắng ở trận đấu ra quân, tuy nhiên những gì mà Hàn Quốc thể hiện nhận được đánh giá cao trong khi đó Ghana đã thể hiện một lối chơi quật cường trước Ronaldo và các đồng đội. Tuy nhiên, hàng hậu vệ của Ghana còn nhiều vấn đề khiến họ phải trả giá. Nếu điều này không được khắc phục sớm, Hàn Quốc có thể tận dụng sơ hở này để ghi bàn. Trước trận đấu Hàn Quốc vs Ghana, nhà tiên tri động vật là vẹt vui nhộn trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc. Chim vẹt vui nhộn được cư dân mạng yêu thích với nhiều dự đoán chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1. Brazil vs Thụy Sĩ là hai đại diện đang dẫn đầu bảng G khi cùng có 3 điểm sau trận đầu ra quân. Đây là trận đấu được coi là quan trọng để xác định ngôi vị trong bảng đấu. Trong khi đội hình của Thuỵ Sĩ vẫn ổn định sau trận đầu thì Brazil gặp tổn thất lớn khi thủ lĩnh hàng công là Neymar gặp chấn thương mắt cá nhân, phải tạm nghỉ thi đấu. Lần này, trước trận đấu Brazil vs Thuỵ Sĩ, nhà tiên tri động vật là thần rùa và đại bàng Romeo trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Brazil. Thần rùa Super Turtle Predictions đang là "ngôi sao mạng xã hội" với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. Đại bàng Romeo là "nhà tiên tri" từng gây sốt khi dự đoán chính xác nhà vô địch Euro 2021. Ngoài ra chú chim này cũng đưa ra nhiều dự đoán bóng đá chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, La Liga, Copa America 2021. >>>Xem thêm video: Ghé thăm nhà máy sản xuất linh vật World Cup 2022.

