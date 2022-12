Mèo Sam, thần rùa tiên tri tỉ sổ World Cup 2022 ngày 5 - 6/12

Đêm nay (5/12) và rạng sáng mai (6/12) sẽ diễn ra 2 trận đấu vòng 1/8 World Cup 2022: Nhật Bản vs Croatia và Brazil vs Hàn Quốc. Đội bóng được coi là "Selecao của châu Á" đối đầu với các nghệ sĩ sân cỏ đến từ châu Âu là Croatia với những cái tên đã quen thuộc người hâm mộ như: Modric, Brozovic, Kovacic. Liệu Kubo, Maeda và các cầu thủ Nhật Bản có thể viết tiếp truyện cổ tích trên đất Qatar? Trận đấu với Croatia, Nhật Bản vắng trung vệ Kou Itakura, người bị treo giò do nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng. Anh ấy là một trong ba cầu thủ đã góp mặt đủ 3 trận vòng loại. Trong khi đó, Croatia sau 3 trận ở bảng F, giành 5 điểm với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Croatia có thể nói là đã gặp may mắn khi thoát thua trước tuyển Bỉ khi Romelu Lukaku tỏ ra quá vô duyên, bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn mười mươi đầy tiếc nuối. Chú mèo Sam đang khá nổi tiếng với khả năng dự đoán chính xác các trận đấu ở World Cup năm nay đã lựa chọn Croatia là đội giành chiến thắng. Sam thực hiện dự đoán 2 lần và cả hai lần chú đều chọn lá cờ Croatia. Từng nhiều lần vô địch World Cup, luôn được coi là ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch thế giới, Brazil đã chứng minh sức mạnh, sớm giành vé vào vòng 1/8, đứng đầu bảng G với 2 chiến thắng nhẹ nhàng trước Serbia và Thụy Sĩ. Họ chỉ để thua đáng tiếc trước Cameroon ở lượt trận cuối cùng chỉ mang tính thủ tục. Trong khi đó, Hàn Quốc là một niềm bất ngờ châu Á, đội tuyển đã vươn lên mạnh mẽ ở lượt trận cuối cùng với chiến thắng nghẹt thở trước Bồ Đào Nha để ghi tên vào vòng 1/8. Đội bóng xứ sở kim chi trở thành đại diện thứ 3 của châu Á vượt qua vòng bảng, lập nên kỳ tích mới tại World Cup. Họ chiến thắng Bồ Đào Nha khiến Luis Suarez và đội tuyển Uruguay dù thắng Ghana 2-0 ở cặp đấu cùng giờ, đành phải ngậm ngùi rơi nước mắt chia tay Qatar. Cuộc đối đầu giữa Brazil vs Hàn Quốc tiếp tục hứa hẹn nhiều bất ngờ. Trước trận đấu Brazil vs Hàn Quốc, nhà tiên tri động vật là thần rùa trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Brazil. Thần rùa Super Turtle Predictions đang là "ngôi sao mạng xã hội" với nhiều dự đoán tỉ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, cúp C1, hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. >>>Xem thêm video:Bạo loạn ở Brussels sau khi Bỉ thua sốc Marocco ở World Cup 2022.

