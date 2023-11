Mê mẩn loài hoa đẹp nhất thế giới, có tiền chưa chắc mua được

Hoa tulip thế kỷ 17: Ở thế kỷ 17, hoa tulip trở thành quốc bảo với những người yêu hoa tại Hà Lan. Đây là cực phẩm trong thời trang và là biểu tượng cho sự giàu có. “Bong bóng hoa tulip Hà Lan” là sự kiện khủng hoảng bong bóng đầu cơ tài sản đầu tiên được ghi nhận khi giá không ngừng tăng vọt. Ở thời điểm cao nhất, những bông hoa tulip được bán với giá 5.700 USD.Hoa nghệ tây: Được mệnh danh là “vàng đỏ” Trung Đông bởi Saffron cực kỳ quý hiếm và có sản lượng rất thấp. Không chỉ là thảo dược quý, nhuỵ hoa nghệ tây còn rất giàu chất chống oxy hoá, giúp ngăn ngừa ung thư, tăng sức khỏe tim mạch… Có những thời điểm, giá nhuỵ hoa nghệ tây lên tới 1.500 USD/pound. Hoa lan Gold of Kinabalu: Loài hoa đặc biệt quý hiếm này chỉ nở 15 năm 1 lần vào giữa tháng 4 và tháng 5, được coi là “Vàng của Kinabalu” thuộc Malaysia. Đây là một trong những loài hoa đang đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, vì vậy, nhiều người phải bỏ ra từ 5.000 - 6.000 USD cho một nhánh của nó. Hoa lan Nongke Thâm Quyến: Được phát triển trong phòng thí nghiệm bởi tập đoàn nghiên cứu nông nghiệp Nongke Thâm Quyến trong vòng 8 năm. Vào năm 2005, những bông hoa xinh đẹp này có giá lên tới 202.000 USD. Không chỉ khó trồng mà thời gian đợi nó nở hoa cũng rất lâu, kéo dài 4-5 năm, do đó cũng dễ hiểu khi giá của nó vô cùng đắt đỏ. Loài hoa này cũng là điều khiến nhiều người Trung Quốc cảm thấy tự hào. Hoa hồng Juliet: Sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, cách xếp cánh cầu kì chuẩn tới từng centimet, kết hợp với hương thơm nhẹ dịu dễ chịu, thời điểm ra mắt vào năm 2006, những bông hoa này được bán với giá với giá 15,8 triệu USD. Hoa hồng Juliet có thể trồng được tại điều kiện khí hậu của Việt Nam, loài hoa này luôn đứng đầu trong top những giống hoa hồng ngoại bán chạy nhất. Hoa linh lan: Hoa linh lan còn được gọi là cây lan chuông. Với những đóa hoa nhỏ trắng xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào, hoa mang ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc (The Return of Happiness). Mỗi năm hoa chỉ cho thu hoạch 1 lần, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng một tuần nên giá của nó rất đắt, khoảng 143 USD/bó (3,2 triệu đồng).

