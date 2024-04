Mãn nhãn ảnh nhật thực toàn phần 'trăm năm có một' ở Bắc Mỹ

Tối 8 tháng 4 (rạng sáng 9/4 giờ Việt Nam) đã diễn ra nhật thực toàn phần, một sự kiện thiên văn trăm năm có một đã diễn ra ở miền Bắc Mexico, Mỹ và Đông Nam Canada. Ảnh: Nhật thực ở Montréal, Canada.

Ảnh: Anadolu/Getty Images. Theo NASA, đường đi của nhật thực toàn phần năm nay rộng 185km, trải dài trên khu vực có hơn 44 triệu người Mỹ. Ảnh: Nhật thực toàn phần được nhìn thấy từ Mazatlán, Mexico. Nguồn: Henry Romero/ReutersẢnh nhật thực toàn phần trên khắp thế giới làm mãn nhãn người yêu thiên văn. Trong ảnh là một chiếc máy bay bay ngang qua khi nhật thực toàn phần đang diễn ra, hình ảnh ghi nhận tại Bloomington, Indiana, Mỹ. Nguồn: Bobby Goddin/USA Today Network/Reuters. Các thời điểm của nhật thực toàn phần trên bầu trời thành phố Bloomington, bang Indiana, Mỹ - Ảnh: AFP/TTXVN.Ảnh nhật thực một phần ghi lại trên Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC. Ảnh: Getty Images. Nhật thực toàn phần lần này được đặt biệt danh là Nhật thực Đại Mỹ, do đường đi kéo dài của nó tại khu vực Bắc Mỹ: xuất hiện trên bầu trời ở một số phần của Mexico, trải qua 15 bang của Mỹ và phía đông Canada. Ảnh: NASA Khi Mặt Trăng bắt đầu khắc mặt trời thành một đường trượt mỏng như móng chân phía trên Fort Worth, Texas. Nguồn: Livescience. Ngay trước khi nhật thực toàn phần xảy ra, là hiệu ứng chiếc nhẫn kim cương. Khi những hạt ánh sáng mặt trời cuối cùng lướt qua rìa mặt trăng, quầng sáng xuất hiện giống như chiếc nhẫn đính những viên kim cương rực rỡ. Ảnh: Livescience. Hình ảnh nhật thực tuyệt đẹp từ Texas. Nguồn: Livescience. Sự kiện nhật thực toàn phần trăm năm có một diễn ra trong sự háo hức, mong đợi của những người yêu thiên văn. Ngay cả một chú chó tại khu bảo tồn Sacre Coeur de Beauvoir ở Sherbrook, Canada cũng ngóng chờ nhật thực. Nguồn: Livescience. Một người lắp đặt kính thiên văn của mình trước khi nhật thực toàn phần bắt đầu ở Kingston, Ontario, Canada. Nguồn: Theguardian. Mọi người tập trung tại sân vận động Saluki, trước khi nhật thực toàn phần, ở Carbondale, Illinois. Nguồn: Theguardian. Hai cô gái nằm xuống ở Carbondale, Illinois, trước hiện tượng nhật thực toàn phần. Ảnh: Theguardian. Nhật thực một phần di chuyển trên bầu trời gần vương miện của Tượng Nữ thần Tự do ở New York. Ảnh: Theguardian. Ngắm nhìn nhật thực toàn phần ở Washington DC. Nguồn: Theguardian. Hình ảnh nhật thực diễn ra đằng sau tượng thiên thần trên đỉnh Cổng Hoàng tử, ở Toronto. Ảnh: The Canadian Press. Mặt Trăng đi qua trước Mặt Trời ở Toronto, Canada. Nguồn: Theguardian. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh nhật thực “vòng tròn lửa” hiếm gặp trên bầu trời Bắc Mỹ.

Tối 8 tháng 4 (rạng sáng 9/4 giờ Việt Nam) đã diễn ra nhật thực toàn phần, một sự kiện thiên văn trăm năm có một đã diễn ra ở miền Bắc Mexico, Mỹ và Đông Nam Canada. Ảnh: Nhật thực ở Montréal, Canada.

Ảnh: Anadolu/Getty Images. Theo NASA, đường đi của nhật thực toàn phần năm nay rộng 185km, trải dài trên khu vực có hơn 44 triệu người Mỹ. Ảnh: Nhật thực toàn phần được nhìn thấy từ Mazatlán, Mexico. Nguồn: Henry Romero/Reuters Ảnh nhật thực toàn phần trên khắp thế giới làm mãn nhãn người yêu thiên văn. Trong ảnh là một chiếc máy bay bay ngang qua khi nhật thực toàn phần đang diễn ra, hình ảnh ghi nhận tại Bloomington, Indiana, Mỹ. Nguồn: Bobby Goddin/USA Today Network/Reuters. Các thời điểm của nhật thực toàn phần trên bầu trời thành phố Bloomington, bang Indiana, Mỹ - Ảnh: AFP/TTXVN. Ảnh nhật thực một phần ghi lại trên Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC. Ảnh: Getty Images. Nhật thực toàn phần lần này được đặt biệt danh là Nhật thực Đại Mỹ, do đường đi kéo dài của nó tại khu vực Bắc Mỹ: xuất hiện trên bầu trời ở một số phần của Mexico, trải qua 15 bang của Mỹ và phía đông Canada. Ảnh: NASA Khi Mặt Trăng bắt đầu khắc mặt trời thành một đường trượt mỏng như móng chân phía trên Fort Worth, Texas. Nguồn: Livescience. Ngay trước khi nhật thực toàn phần xảy ra, là hiệu ứng chiếc nhẫn kim cương. Khi những hạt ánh sáng mặt trời cuối cùng lướt qua rìa mặt trăng, quầng sáng xuất hiện giống như chiếc nhẫn đính những viên kim cương rực rỡ. Ảnh: Livescience. Hình ảnh nhật thực tuyệt đẹp từ Texas. Nguồn: Livescience. Sự kiện nhật thực toàn phần trăm năm có một diễn ra trong sự háo hức, mong đợi của những người yêu thiên văn. Ngay cả một chú chó tại khu bảo tồn Sacre Coeur de Beauvoir ở Sherbrook, Canada cũng ngóng chờ nhật thực. Nguồn: Livescience. Một người lắp đặt kính thiên văn của mình trước khi nhật thực toàn phần bắt đầu ở Kingston, Ontario, Canada. Nguồn: Theguardian. Mọi người tập trung tại sân vận động Saluki, trước khi nhật thực toàn phần, ở Carbondale, Illinois. Nguồn: Theguardian. Hai cô gái nằm xuống ở Carbondale, Illinois, trước hiện tượng nhật thực toàn phần. Ảnh: Theguardian. Nhật thực một phần di chuyển trên bầu trời gần vương miện của Tượng Nữ thần Tự do ở New York. Ảnh: Theguardian. Ngắm nhìn nhật thực toàn phần ở Washington DC. Nguồn: Theguardian. Hình ảnh nhật thực diễn ra đằng sau tượng thiên thần trên đỉnh Cổng Hoàng tử, ở Toronto. Ảnh: The Canadian Press. Mặt Trăng đi qua trước Mặt Trời ở Toronto, Canada. Nguồn: Theguardian. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh nhật thực “vòng tròn lửa” hiếm gặp trên bầu trời Bắc Mỹ.