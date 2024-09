Mải lướt điện thoại, suýt bị 'quái thú' tấn công

Cảnh tượng này được ghi lại bởi camera an ninh tại nhà cô. Con " quái thú" đã lao tới định cắn vào chân Kristhine nhưng cô may mắn phát hiện và chạy thoát kịp thời. Sau đó, hàng xóm đã đến giúp bắt và thả con rắn hổ mang. (Ảnh cắt từ clip) Rắn hổ mang, với tên khoa học là Naja, là một trong những loài rắn độc nổi tiếng và đáng sợ nhất trên thế giới. Chúng thuộc họ Rắn hổ (Elapidae) và có khả năng phun nọc độc, gây nguy hiểm cho con người và động vật khác. (Ảnh: Wikipedia) Rắn hổ mang có thể được tìm thấy ở nhiều khu vực khác nhau, từ rừng rậm, đồng cỏ đến các khu vực dân cư. (Ảnh: The Reptile Database). Chúng có chiều dài trung bình từ 1,3 đến 2 mét, với một số loài có thể đạt tới 3 mét. Màu sắc của chúng thường là đen, nâu hoặc xám, tùy thuộc vào môi trường sống. (Ảnh: Wikipedia) Khi cảm thấy bị đe dọa, rắn hổ mang sẽ dựng đứng phần đầu và bành mang ra để tạo thành hình dạng đặc trưng. Hành động này không chỉ giúp chúng trông lớn hơn mà còn là một cách để cảnh báo kẻ thù. (Ảnh: Britannica) Một số loài rắn hổ mang còn có khả năng phun nọc độc với khoảng cách lên đến 2 mét, gây tê liệt hệ thần kinh và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. (Ảnh: Wiley Online Library) Rắn hổ mang đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát số lượng các loài gặm nhấm và các loài rắn khác, giúp duy trì cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, sự mất môi trường sống và săn bắt quá mức đã khiến nhiều loài rắn hổ mang trở nên nguy cấp. (Ảnh: Thai National Parks) Rắn hổ mang là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái, dù chúng có thể gây nguy hiểm cho con người. Việc hiểu rõ về tập tính và đặc điểm của chúng không chỉ giúp chúng ta tránh được những tai nạn đáng tiếc mà còn góp phần bảo vệ và duy trì sự đa dạng sinh học. (Ảnh: Shutterstock) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

