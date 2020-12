Lý do Bphone chưa cần giảm giá đã... hết hàng

Theo CEO Nguyễn Tử Quảng, do Bphone sản xuất số lượng giới hạn nên không có chuyện... giảm giá. Chia sẻ trên facebook cá nhân của mình, CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết, kể từ hơn 10 năm trước khi không ai nghĩ Việt Nam có thể sản xuất được Smartphone “Make in Việt Nam”. Nhưng BKAV đã quyết tâm đầu tư bài bản để thay đổi điều này. Mục tiêu là xây dựng ngành Công nghiệp Smartphone do người Việt Nam làm chủ. Khẳng định lại chất lượng của những chiếc Bphone, ông Quảng giải thích: “Chúng tôi chọn bắt đầu từ sản phẩm cao cấp, thay vì giá rẻ như mọi người thường nghĩ". "Vì từ cao cấp có thể mở rộng sang giá rẻ sau đó, chứ từ giá rẻ làm lên cao cấp thì rất hiếm ví dụ thành công trên thế giới”. Theo ông Quảng, trong lĩnh vực công nghệ, các công ty sản xuất sản phẩm giá rẻ dễ bị mắc vào "bẫy" định vị thương hiệu. “Cha đẻ” của BKAV cho rằng mục tiêu của Bphone ở giai đoạn này là định vị thương hiệu smartphone cao cấp “Make in Việt Nam”, chứ chưa phải là thị phần hay doanh số. BKAV đang thực hiện từng bước bài bản để đạt được mục tiêu. “Đầu tiên cần làm chủ công nghệ để xóa bỏ định kiến Việt Nam là vùng trũng công nghệ, không sản xuất được những sản phẩm cao cấp. Khi đã làm chủ được công nghệ, Bkav thoả sức đưa sự sáng tạo của mình vào sản phẩm. Thực tế chúng ta đã dẫn đầu nhiều xu hướng công nghệ, tạo dấu ấn riêng như: AI Camera, chụp Smacro, Màn hình tràn đáy, full cử chỉ, nhiếp ảnh điện toán…” - ông Quảng nhấn mạnh. Về marketing ông Quảng cho rằng giai đoạn này BKAV đang tập trung nguồn lực đầu tư vào sản phẩm, đặc biệt là nghiên cứu công nghệ lõi (R&D) nên việc đầu tư vào marketing cũng cần có những tính toán kỹ. Thời gian qua, BKAV đã cho thử nghiệm các kênh phân phối, hoàn thiện chuỗi cung ứng hơn 200 nhà sản xuất phụ trợ; chuẩn hoá dịch vụ chăm sóc, bảo hành và hỗ trợ Khách hàng; xây dựng cộng đồng người sử dụng Bphone. “Với những mục đích và chiến lược nêu trên, các thế hệ Bphone ra mắt đều được sản xuất với số lượng giới hạn. Do đó Bphone không giảm giá và không cần giảm giá đã hết hàng để bán trước khi ra mắt phiên bản mới” - ông Quảng khẳng định. Ông Quảng cũng cho rằng những thứ BKAV đã đầu tư vào Bphone nếu tính ra sẽ gấp nhiều lần giá thành của sản phẩm khi đến tay khách hàng. Trong giai đoạn tiếp theo sau khi đã định vị tốt thương hiệu, BKAV sẽ đầu tư vào marketing, mở rộng phân khúc sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

