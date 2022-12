Loạt phát hiện khảo cổ gây chấn động Việt Nam năm 2022

Tháng 3/2022, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam công bố kết quả thực hiện Đề án khảo cổ học văn hóa Óc Eo tại di tích Óc Eo-Ba Thê và Nền Chùa. Theo đó, sau 4 năm khai quật, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy gần 2,8 triệu hiện vật, trong đó các hiện vật bằng gốm và đố trang sức thủy tinh chiếm đa số. Ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh thành. Tháng 7/2022, TT Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ và Viện Khảo cổ học Việt Nam đã thông báo kết quả ban đầu về đợt khai quật khảo cổ đường Hoàng Gia, theo đó dấu tích con đường này còn lại rất rõ, được kè đá xanh và lát đá phiến, nằm chính giữa cổng Nam Thành nhà Hồ, hướng Bắc - Nam, nối thẳng về phía nam đến di tích Nam Giao... Ảnh: TT Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ. Tháng 7/2022, trong lúc cào lưới đánh bắt cá trên sông Hậu, một người dân ở Đồng Tháp phát hiện mặt trống đồng rồi bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp. Qua thẩm định, đây là mặt trống đồng Đông Sơn có niên đại khoảng 2.000 - 2.300 năm. Ảnh: Báo Dân Tộc. Tháng 8/2022, quá trình khai quật di chỉ khảo cổ học Làng Vành (Lạc Sơn - Hòa Bình) tiếp tục làm phát lộ trầm tích văn hóa Hòa Bình với vỏ ốc suối, bàn nghiền, công cụ hạch cuội, mảnh tước, công cụ xương động vật, xương thức ăn và than tro. Ảnh: Vanhoavaphattrien.vn. Tháng 8/2022, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ phế tích tháp Chăm cổ Châu Thành (thị xã An Nhơn, Bình Định), theo đó nhiều cổ vật mới đã được phát hiện, là minh chứng để xác định rõ niên đại của kiến trúc tháp cổ này. Ảnh: Lao Động. Tháng 9/2022, trong cuộc khai quật Chính điện Kính Thiên (Hoàng thành Hà Nội), các nhà khảo cổ học lần đầu tìm thấy những dấu tích về sân Đan Trì, đường Ngự đạo của kinh thành Thăng Long xưa. Đây là tư liệu mang tính xác thực cao nhằm khôi phục không gian chính điện Kính Thiên. Ảnh: Tiền Phong. Tháng 12/2022, Bảo tàng Quảng Ninh tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại các điểm di tích đền An Sinh, Am Hoa và Trại Cấp cho biết khu vực đền An Sinh phụ cận tại Đồng Sinh xuất lộ các dấu vết nền dinh phủ của An Sinh vương Trần Liễu - anh ruột của vua Trần Thái Tông. Ảnh: GD & TĐ. Tháng 12/2022, trong lúc đào móng xây trường tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, một ngôi mộ cổ chứa nhiều di vật gốm đã phát lộ. Mộ có kiến trúc hình vòm, xây bằng gạch nung đỏ, dài 3 mét, rộng 1,2 mét, niên đại khoảng 1.000 năm theo nhận định ban đầu. Ảnh: Zing. Mời quý độc giả xem video: Giải mã thông điệp ý nghĩa trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

