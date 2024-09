Loạt động vật vừa phát hiện ở Bình Thuận: Có 5 loài cực hiếm

1. Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes): Chà vá chân đen là một trong những loài linh trưởng đẹp nhất và cũng là một trong những loài nguy cấp nhất. Chúng sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. (Ảnh: Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông-Đá Bạc) Với bộ lông màu sắc rực rỡ và đôi chân đen đặc trưng, chà vá chân đen không chỉ là biểu tượng của sự đa dạng sinh học mà còn là mục tiêu của các chương trình bảo tồn. Theo Sách Đỏ IUCN, loài này được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp. (Ảnh: WWF) 2. Tê tê Java (Manis javanica): Tê tê Java là loài động vật có vảy duy nhất trên thế giới và cũng là một trong những loài bị săn bắt nhiều nhất. Chúng thường bị săn bắt để lấy vảy và thịt, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng cao. (Ảnh: Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông-Đá Bạc) Tê tê Java chủ yếu sống ở các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á và hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Tê tê Java này thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. (Ảnh: iNaturalist Australia) 3. Công (Pavo muticus): Công, hay còn gọi là công xanh, là một loài chim lớn với bộ lông đuôi dài và màu sắc rực rỡ. Chúng thường sống ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Công không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên mà còn là loài cần được bảo vệ do môi trường sống bị thu hẹp và săn bắt trái phép. (Ảnh: Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông-Đá Bạc) 4. Sơn dương (Naemorhedus sumatraensis): Sơn dương là loài động vật có vú thuộc họ bò, sống ở các khu rừng núi cao. Chúng có khả năng leo trèo tuyệt vời và thường sống ở các khu vực hiểm trở. Sơn dương đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và săn bắt. (Ảnh: Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông-Đá Bạc) Sơn dương được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam và thuộc diện nguy cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Flickr) 5. Khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina): Khỉ đuôi lợn là loài linh trưởng phổ biến ở Đông Nam Á, nhưng số lượng của chúng đang giảm sút do mất môi trường sống và săn bắt. Chúng thường sống ở các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB (nhóm các loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại) theo Nghị định 32 của Chính phủ. (Ảnh: Ban quản lý rừng phòng hộ Lòng Sông-Đá Bạc) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

