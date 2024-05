Loài rắn kịch độc của Việt Nam từng ám ảnh binh lính Mỹ

Cuốn sách "The Snake Charmer: A life and death in Pursuit of Knowledge" của tác giả Jamie James đã đề cập đến một loài rắn kịch độc ở Việt Nam, gây ám ảnh và sợ hãi tột cùng cho binh lính Mỹ tham gia chiến tranh ở đó. Trong sách, loài rắn này được lính Mỹ gọi là "rắn 2 bước" (two-step snake), với niềm tin rằng nọc độc của nó khiến nạn nhân chỉ còn sống được 2 bước chân sau khi bị cắn. Trong thực tế, loài rắn này là rắn Krait (rắn cạp nong), một loài rắn cực độc. Khi cắn, nọc độc của chúng sẽ làm hỏng hệ thống thần kinh của nạn nhân, dẫn đến tử vong. Mặc dù rắn Krait ít nhắm tới con mồi lớn như con người, nhưng khi cần thiết, chúng vẫn tấn công. Trong cuốn sách "Storms and Grace" của Robert A.Gardner cũng đề cập ở Việt Nam có khoảng 30 loài rắn độc, trong đó có rắn Krait. Krait có khả năng khiến nạn nhân chết chỉ trong vòng 15-30 phút nếu không được chữa trị kịp thời. Rắn Krait là loài rắn dài hơn 1 mét, sinh sống ở Đông Nam Á và chứa chất độc thần kinh với hiệu lực độc cao hơn nhiều so với rắn hổ mang. Rắn cạp nong (tên khoa học Bungarus fasciatus) đặc trưng với các khoang có màu đen và vàng xen kẽ. Lưỡi của rắn cạp nong có màu đen, đầu có chữ V màu vàng, rắn có xương sống nổi rõ lên hình tam giác và có đôi mắt to. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

