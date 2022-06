Lộ iPhone 15 thiết kế đục lỗ màn hình… iFan có "ưng bụng"?

Theo một báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, thông số màn hình loạt iPhone 14 sắp ra mắt và cả dòng iPhone 15 đã bị rò rỉ khiến người dùng vô cùng háo hức. Theo đó, Apple sẽ sử dụng thiết kế "đục lỗ" cho màn hình của loạt iPhone 15 ra mắt năm sau. Phần "đục lỗ" dành cho camera selfie và Face ID dự kiến sẽ xuất hiện trên màn hình các iPhone 14 Pro. Tuy nhiên, Apple sẽ dùng thiết kế này cho tất cả các mẫu iPhone 15, bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, dòng iPhone 14 sẽ có màn hình 6,1 inch (dành cho iPhone 14, iPhone 14 Pro) và 6,7 inch (dành cho iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max). Có thể loạt iPhone 15 cũng có các kích thước tương tự iPhone 14. Dù thiết kế đục lỗ là mới với iPhone nhưng nó lại tụt hậu so với đối thủ về công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Vào tháng 4, 9to5mac từng tiết lộ, Apple sẽ hợp tác với công ty Jahwa Electronics để trang bị camera tiềm vọng lên iPhone 15. Tuy nhiên, nhiều khả năng ống kính này chỉ được tích hợp trên các phiên bản Pro và Pro Max của dòng iPhone thế hệ mới. Đây cũng là cách giúp Apple phân cấp các dòng thiết bị. Theo trang The Elec, những chiếc iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID bên dưới màn hình. Và Samsung Display sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất tấm nền màn hình cho sản phẩm này. Một số nguồn tin cho rằng, Apple đang thử nghiệm tích hợp cổng USB-C trên iPhone 15. Động thái này nhằm đáp ứng các yêu cầu của Liên minh châu Âu về tiêu chuẩn cổng sạc trên các thiết bị điện tử tại thị trường này. Trang 9to5mac cho biết iPhone 15 Pro có thể sẽ là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Apple không có khe cắm SIM vật lý. Cụ thể, một "nguồn tin nội bộ" tiết lộ rằng phiên bản iPhone 15 Pro sẽ hỗ trợ 2 eSIM. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

