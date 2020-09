Lộ diện sản phẩm đầu tiên của Apple tặng kèm iPhone 12

Báo cáo mới nhất từ Macotakara cho biết Apple sẽ ra mắt sản phẩm phụ kiện gắn theo dõi đồ đạc AirTag cùng chiếc iPhone 12. Được biết, trước đó AirTag được Apple lên kế hoạch ra mắt vào tháng 3 song COVID-19 đã ảnh hưởng đến dự định này. Cụ thể, báo cáo dẫn nguồn từ các đơn vị cung ứng của Apple ở Trung Quốc cho hay, trong sự kiện diễn ra vào nửa cuối tháng 10, bên cạnh iPhone 12 và đồng hồ thông minh Apple Watch Series 6 người dùng sẽ được đón nhận thẻ Airtag. Mang tên gọi AirTag, sản phẩm mới của Apple ra mắt cùng iPhone 12 sẽ đóng vai trò là một thiết bị định vị tí hon mà người dùng có thể gắn vào các vật dụng như chìa khóa hay ví. Thiết bị này có tác dụng định vị đồ đạc trong trường hợp thất lạc. AirTag nhiều khả năng sẽ tích hợp với ứng dụng Find My - sự kết hợp giữa ứng dụng Find My Friends và Find My iPhone được Apple trình làng hồi tháng 6 năm ngoái. Chưa rõ nhiều thông tin cụ thể, tuy nhiên Airtag dường như có cách thức hoạt động tương tự với Tile. Thiết bị này sở hữu thiết kế nhỏ gọn với hình tròn và logo Apple ở trên, dùng viên pin nhỏ CR2032 mà nhiều thiết bị điện từ kích thước tương đương đang sử dụng. Nó phát ra các hiệu ứng âm thanh khi bật chế độ tìm kiếm để giúp quản lý vị trí đồ vật dễ dàng hơn. Về cách thức hoạt động của Airtag, MacRumors tìm thấy trong các đoạn mã của iOS 13 rằng ứng dụng Find My có thể có thêm một tab mới mang tên gọi "Items" để theo dõi, định vị các món đồ được gắn kèm AirTag. AirTag được cho sử dụng chip R1 đồng thời kết nối với thiết bị qua Bluetooth để dò tìm và xác định vị trí của đồ vật khi bị mất, đảm nhiệm việc kết nối xuyên suốt với iPhone hoặc iPad của người dùng. Theo đó họ sẽ nhận được thông báo khi họ di chuyển cách xa món đồ của mình. Phần mềm cũng sẽ cho phép người dùng tạo ra các địa điểm an toàn. Bên cạnh đó, chẳng may khi đồ vật bị thất lạc người dùng cũng có thể đưa món đồ vào chế độ "Lost" (thất lạc). Điều đáng buồn là, nhiều khả năng sản phẩm này sẽ không tặng kèm iPhone 12 mà người dùng phải chi tiền nếu muốn sở hữu. Dự kiến, AirTag sẽ có mức giá dao động từ 20-30 USD (dưới 1 triệu đồng). Tuy nhiên, với thương hiệu "xa xỉ" như Apple thì nhiều nhà phân tích cho rằng chúng sẽ có giá không dưới 50 USD, chưa kể đến người dùng Apple sẽ phải nâng cấp mạng lưới thiết bị trung gian để AirTag hoạt động hiệu quả nhất. Người dùng "não cá vàng" đang kì vọng chiếc thẻ tên đắt nhất thế giới của Apple sắp ra mắt sẽ mang lại nhiều tiện ích mới mẻ để chống việc thất lạc đồ vật có giá trị. Apple và cuộc cách mạng xóa bỏ "tai thỏ" | VTC Now

