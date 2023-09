Lộ chi tiết cực phẩm trên iPhone 15 Series khiến iFan ưng bụng

Cả iPhone 15 và 15 Plus đều được nâng cấp với cảm biến chính 48 MP. Khác biệt so với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, cảm biến trên iPhone 15 được sản xuất bởi Sony và được thiết kế xếp chồng lên nhau để cải thiện khả năng xử lý và chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. iPhone 15 Pro vẫn giữ cảm biến 48 MP cho camera chính và 12 MP cho camera trước. Tuy nhiên, điểm mạnh là sở hữu một camera siêu rộng mới, cho phép chụp ảnh toàn cảnh ấn tượng hơn so với dòng tiền nhiệm. iPhone 15 Pro cũng được trang bị camera zoom với cảm biến 12 MP và zoom quang học 3x, vượt trội so với iPhone 15 và 15 Plus.iPhone 15 Pro Max sở hữu camera với ống kính tiềm vọng độc quyền cho phép zoom quang học tối đa đến 6x, thậm chí có tin đồn nó có thể zoom đến 10x. Đây là công nghệ mới, với nhiều thấu kính khác nhau trong cụm camera của điện thoại, giúp thiết bị chụp ảnh từ xa tốt hơn. Camera ống kính tiềm vọng trên iPhone 15 Pro Max sẽ có thông số ống kính 85mm với khẩu độ f/2,8 và cảm biến 1/1,9 inch. Mô-đun máy ảnh trên iPhone 15 Pro Max sẽ lớn hơn đáng kể so với iPhone 15 Pro và các phiên bản Pro Max trước. Thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết, iPhone 15 Pro Max sẽ được sản xuất với số lượng lớn trong tuần này, mặc dù lo ngại về tình trạng cung ứng. Apple đang dự định tăng sản lượng iPhone 15 Pro Max lên 35-40% so với lô hàng ban đầu của iPhone 15. Và có thông tin Apple đang xem xét việc mở bán iPhone 15 sớm hơn ở thị trường Việt Nam, có thể cùng thời điểm với Singapore. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

Cả iPhone 15 và 15 Plus đều được nâng cấp với cảm biến chính 48 MP. Khác biệt so với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, cảm biến trên iPhone 15 được sản xuất bởi Sony và được thiết kế xếp chồng lên nhau để cải thiện khả năng xử lý và chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. iPhone 15 Pro vẫn giữ cảm biến 48 MP cho camera chính và 12 MP cho camera trước. Tuy nhiên, điểm mạnh là sở hữu một camera siêu rộng mới, cho phép chụp ảnh toàn cảnh ấn tượng hơn so với dòng tiền nhiệm. iPhone 15 Pro cũng được trang bị camera zoom với cảm biến 12 MP và zoom quang học 3x, vượt trội so với iPhone 15 và 15 Plus. iPhone 15 Pro Max sở hữu camera với ống kính tiềm vọng độc quyền cho phép zoom quang học tối đa đến 6x, thậm chí có tin đồn nó có thể zoom đến 10x. Đây là công nghệ mới, với nhiều thấu kính khác nhau trong cụm camera của điện thoại, giúp thiết bị chụp ảnh từ xa tốt hơn. Camera ống kính tiềm vọng trên iPhone 15 Pro Max sẽ có thông số ống kính 85mm với khẩu độ f/2,8 và cảm biến 1/1,9 inch. Mô-đun máy ảnh trên iPhone 15 Pro Max sẽ lớn hơn đáng kể so với iPhone 15 Pro và các phiên bản Pro Max trước. Thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết, iPhone 15 Pro Max sẽ được sản xuất với số lượng lớn trong tuần này, mặc dù lo ngại về tình trạng cung ứng. Apple đang dự định tăng sản lượng iPhone 15 Pro Max lên 35-40% so với lô hàng ban đầu của iPhone 15. Và có thông tin Apple đang xem xét việc mở bán iPhone 15 sớm hơn ở thị trường Việt Nam, có thể cùng thời điểm với Singapore. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.