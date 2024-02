Kinh ngạc với cảnh tượng nơi rồng “đẻ trứng” có 1-0-2 quả đất

Nằm gần một làng chài nhỏ ở phía Đông của đảo Nam Moeraki của New Zealand, bãi đá Moraeki là một thắng cảnh độc đáo nổi tiếng thế giới. Ảnh: CK Travels.Nằm trải dọc bãi biển, bãi đá này là nơi quy tụ vô số tảng đá khổng lồ có hình tròn hoàn hảo một cách khó hiểu. Ảnh: Barry & Sandra's Adventures. Theo khảo sát, hầu hết các tảng đá ở đây có đường kính 1,5 đến 2,2 mét, nặng đến hàng tấn. Tảng lớn nhất đo được có đường kính 3 mét. Ảnh: Reddit. Đã có nhiều giả thuyết quanh sự tồn tại của những tảng đá kỳ lạ này. Ảnh: Tenckhoff.de. Những người tin vào chuyện huyền bí cho rằng đó là những quả trứng hóa thạch của loài rồng trong huyền thoại... Ảnh: Europosters.eu. ... Hoặc những vật thể do người ngoài hành tinh mang đến nhằm một mục đích nào đó. Ảnh: Posterlounge. Tuy vậy, các nhà địa chất thì cho rằng những tảng đá tròn xoe này là kết quả của sự bào mòn do dòng chảy xiết của những dòng nước ở Kỷ băng hà diễn ra trong hàng triệu năm. Ảnh: Natpacker. Nhờ sự độc đáo của bãi đá Moeraki mà hòn đảo hẻo lánh của New Zealand đã trở thành một điểm đến thu hút rất nhiều du khách mỗi năm. Ảnh: ICHST 2025. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

