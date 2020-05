Kiểm tra 7 lỗi này trước khi mang điện thoại sập nguồn đi sửa

Nghe thì có vẻ nhưng khi điện thoại không lên nguồn, trước tiên hãy kiểm tra pin bởi nguyên nhân có thể chỉ là do...hết pin. Đôi khi bạn mê mải xem phim hay chơi game mà không để ý đến dung lượng pin còn lại trên điện thoại và khi cầm đến thì nó đã sập nguồn từ lúc nào. Hãy chờ một vài phút để thiết bị đủ năng lượng khởi động nếu điện năng trong pin đã quá kiệt. Đôi khi smartphone không lên nguồn có thể do màn hình bị hỏng hoặc lỗi. Để kiểm tra hãy bấm và giữ nút nguồn để tắt điện thoại đi rồi bật lại, nếu nghe thấy âm thanh khởi động hoặc điện thoại rung thì hãy đem điện thoại đi sửa màn hình ngay. Nếu gần đây từng để điện thoại dính nước, thì đó có thể là lý do khiến điện thoại bạn bị hỏng. Tuy nhiên trước khi mang đi sửa, đừng vội vàng bật nguồn vì điều này có thể khiến điện thoại bị chập và đoản mạch. Bạn nên tháo pin và tìm cách làm khô điện thoại như dùng vải mềm thấm nhẹ nhàng, sau đó cho điện thoại của mình vào một bọc dây kéo, đổ đầy gạo và để trong vòng 2-3 ngày. Ngoài gạo, có một thứ có thể làm cho điện thoại khô nhanh hơn, đó là cát vệ sinh cho mèo. Một trong những lỗi phổ biến nhất khiến điện thoại không lên nguồn là do lỗi phần mềm. Trước đó, bạn có thể thấy nhiều biểu hiện khác của tình trạng này như máy đơ, chậm và để khắc phục bạn có thể tự nâng cấp phần mềm nếu có chuyên môn. Việc hỏng và chai pin thường chỉ diễn ra từ từ trong một thời gian dài nhưng đôi khi cũng xảy ra đột ngột, đặc biệt khi pin bị phồng hoặc rò rỉ, gây tình trạng điện thoại bật không lên nguồn. Nếu pin của bạn thuộc dạng pin rời, hãy thử tháo pin ra kiểm tra, hãy tìm mua một viên pin chính hãng mới để đảm bảo thiết bị hoạt động. Nếu đã thử mãi mà điện thoại không lên nguồn ngay cả khi đã cắm sạc nhiều lần, rất có thể bộ cáp sạc của bạn đang có vấn đề. Hãy thử dùng một cáp sạc khác hoặc cắm sạc sang một ổ điện khác trước khi mang điện thoại đi sửa chữa. Khi gặp tình trạng smartphone vẫn khởi động lên được nhưng chỉ hiện logo, hãy bình tĩnh xử lý vì có thể điện thoại của bạn chỉ đang ỗi Bootloop (lỗi khởi động lại liên tục). Tốt nhất bạn nên tìm tới bộ phận bảo hành của nhà sản xuất để được cài đặt lại room gốc và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm. Cấp cứu điện thoại khi bị rơi xuống nước. Nguồn: Youtube

Nghe thì có vẻ nhưng khi điện thoại không lên nguồn, trước tiên hãy kiểm tra pin bởi nguyên nhân có thể chỉ là do...hết pin. Đôi khi bạn mê mải xem phim hay chơi game mà không để ý đến dung lượng pin còn lại trên điện thoại và khi cầm đến thì nó đã sập nguồn từ lúc nào. Hãy chờ một vài phút để thiết bị đủ năng lượng khởi động nếu điện năng trong pin đã quá kiệt. Đôi khi smartphone không lên nguồn có thể do màn hình bị hỏng hoặc lỗi. Để kiểm tra hãy bấm và giữ nút nguồn để tắt điện thoại đi rồi bật lại, nếu nghe thấy âm thanh khởi động hoặc điện thoại rung thì hãy đem điện thoại đi sửa màn hình ngay. Nếu gần đây từng để điện thoại dính nước, thì đó có thể là lý do khiến điện thoại bạn bị hỏng. Tuy nhiên trước khi mang đi sửa, đừng vội vàng bật nguồn vì điều này có thể khiến điện thoại bị chập và đoản mạch. Bạn nên tháo pin và tìm cách làm khô điện thoại như dùng vải mềm thấm nhẹ nhàng, sau đó cho điện thoại của mình vào một bọc dây kéo, đổ đầy gạo và để trong vòng 2-3 ngày. Ngoài gạo, có một thứ có thể làm cho điện thoại khô nhanh hơn, đó là cát vệ sinh cho mèo. Một trong những lỗi phổ biến nhất khiến điện thoại không lên nguồn là do lỗi phần mềm. Trước đó, bạn có thể thấy nhiều biểu hiện khác của tình trạng này như máy đơ, chậm và để khắc phục bạn có thể tự nâng cấp phần mềm nếu có chuyên môn. Việc hỏng và chai pin thường chỉ diễn ra từ từ trong một thời gian dài nhưng đôi khi cũng xảy ra đột ngột, đặc biệt khi pin bị phồng hoặc rò rỉ, gây tình trạng điện thoại bật không lên nguồn. Nếu pin của bạn thuộc dạng pin rời, hãy thử tháo pin ra kiểm tra, hãy tìm mua một viên pin chính hãng mới để đảm bảo thiết bị hoạt động. Nếu đã thử mãi mà điện thoại không lên nguồn ngay cả khi đã cắm sạc nhiều lần, rất có thể bộ cáp sạc của bạn đang có vấn đề. Hãy thử dùng một cáp sạc khác hoặc cắm sạc sang một ổ điện khác trước khi mang điện thoại đi sửa chữa. Khi gặp tình trạng smartphone vẫn khởi động lên được nhưng chỉ hiện logo, hãy bình tĩnh xử lý vì có thể điện thoại của bạn chỉ đang ỗi Bootloop (lỗi khởi động lại liên tục). Tốt nhất bạn nên tìm tới bộ phận bảo hành của nhà sản xuất để được cài đặt lại room gốc và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm. Cấp cứu điện thoại khi bị rơi xuống nước. Nguồn: Youtube