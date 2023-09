Khám phá nhật thực vòng lửa rực rỡ trên bầu trời tháng 10

Nhật thực hình khuyên là một dạng của nhật thực, một hiện tượng thiên văn xảy ra khi Mặt trăng di chuyển giữa Trái đất và Mặt trời, che khuất một phần bề mặt Mặt trời khi nhìn từ Trái đất. Tuy nhiên, nhật thực hình khuyên xảy ra khi Mặt trăng ở hoặc gần điểm xa nhất so với Trái đất. Kết quả là Mặt trăng không che khuất hoàn toàn Mặt trời, tạo ra hình ảnh giống một vòng lửa bao quanh đĩa tối của Mặt trăng. Sự kiện nhật thực hình khuyên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/10. NASA cho biết hiện tượng này sẽ được quan sát rõ nhất tại một số bang của Mỹ bắt đầu từ Oregon và sau đó là California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico và Texas. Sau đó, nó sẽ đi qua các quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ như Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia và Brazil. Rất quan trọng khi quan sát nhật thực là đảm bảo an toàn cho mắt. Nhìn trực tiếp vào Mặt trời có thể gây hại nghiêm trọng cho mắt. Việc xem nhật thực qua ống kính máy ảnh, ống nhòm hoặc kính thiên văn mà không sử dụng bộ lọc năng lượng Mặt trời chuyên dụng cũng có thể gây tổn thương mắt. Chúng ta nên sử dụng thiết bị an toàn để quan sát như kính quan sát Mặt trời an toàn hoặc thiết bị quan sát Mặt trời cầm tay. Không giống nhật thực hình khuyên, nhật thực toàn phần dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 8/4 năm 2024, đi qua Mexico, Mỹ và Canada. Nguyệt thực, một hiện tượng khác, xảy ra khi Trái đất nằm giữa Mặt trăng và Mặt trời và tạo ra hình ảnh Mặt trăng mờ, đôi khi có màu hơi đỏ. Với vùng quan sát tốt nhất tại các bang Mỹ và quốc gia trong khu vực, sự kiện này dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người và cơ hội tận mắt chứng kiến vòng lửa trên bầu trời. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.

