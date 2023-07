Khám phá hóa thạch bị lãng quên, lộ ra quái thú “lạc loài” kỷ Jura

Trong lĩnh vực nghiên cứu khủng long, những phát hiện mới luôn làm lay động tâm trí và mở ra những cánh cửa tới quá khứ huyền diệu của Trái Đất. Và gần đây, các nhà khoa học Mỹ - Nam Phi đã gây bất ngờ lớn khi tiết lộ về một loài quái thú khác thường từ kỷ Jura - Massospondylus carinatus. Điều đặc biệt về loài này không chỉ nằm ở kích thước nhỏ hơn của nó so với những người anh em cùng nhóm, mà còn nằm ở vị trí đặc biệt trong cây phát triển dòng dõi khủng long. Phát hiện này đã được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu do nhà cổ sinh vật học Kimberley Chapelle dẫn đầu từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ và Đại học Witwatersrand (Nam Phi). Họ dựa vào một khúc xương chân trước được khai quật tại Nam Phi vào năm 1987, một "hóa thạch bị lãng quên trong bảo tàng". Với chỉ khoảng 75 kg, Massospondylus carinatus trở thành một "kẻ lạc loài" vào thời điểm sinh sống cách đây 195 triệu năm, khi kỷ Jura đang trỗi dậy với những con khủng long khổng lồ làm chủ thế giới. Điều đáng ngạc nhiên là Massospondylus carinatus thuộc nhóm khủng long nổi tiếng là Sauropodomorph, một nhóm gồm những con khủng long có hình dạng giống như chân thằn lằn. Nhưng loài này có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các đại diện khác của nhóm. Cơ thể của Massospondylus carinatus có phần "thon thả" hơn, và trong một số hoàn cảnh, nó có thể đứng hai chân. Tuy vậy, vẻ ngoài của nó vẫn giống thằn lằn hộ pháp, là hình dạng truyền thống của các loài Sauropodomorph. Một điểm đặc biệt và quan trọng của Massospondylus carinatus, nó là tổ tiên của các loài Sauropodomorph khổng lồ sau này. Đây là một liên kết đáng chú ý giữa hai thời kỳ khác nhau trong sự tiến hóa của dòng dõi khủng long. Trước đó, vào kỷ Tam Điệp, Sauropodomorph tiến hóa từ những loài ăn tạp nhỏ có trọng lượng dưới 15 kg. Nhưng vào kỷ Jura, khoảng từ 190-199 triệu năm trước, chúng đã trở thành những con vật ăn cỏ và có khối lượng vượt quá 10 tấn. Massospondylus carinatus, với kích thước và trọng lượng nhỏ hơn so với người anh em của mình, là một đại diện đáng chú ý và dị thường. Điều này đã mang đến một cái nhìn mới về sự đa dạng và biến đổi của loài khủng long. Nhờ vào phát hiện này, chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa và phát triển của nhóm khủng long Sauropodomorph và sự thay đổi trong môi trường sống và sinh thái học của thế giới tiền sử. Mời quý độc giả xem thêm video: Khai quật quái vật ăn thịt kỷ Jura xuất hiện từ dòng dõi “ma”.

