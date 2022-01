iPhone 13 bị lỗi màn hình hồng gây thất vọng, Apple lý giải sao?

Một số người dùng đã phàn nàn trên diễn đàn rằng họ gặp phải tình trạng màn hình iPhone 13 Pro tự chuyển sang màu hồng và bỗng dưng bị giật, lag, crash. Hiện tượng này diễn ra tự phát trong một thời gian ngắn. Dù cho họ đã được đổi sang 1 chiếc iPhone khác, thế nhưng, các phản ánh về vấn đề này gần đây ngày càng tăng lên nhiều hơn. Đội ngũ hỗ trợ của Apple cho rằng đây về cơ bản chỉ là một lỗi phần mềm chứ không phải lỗi phần cứng, do vậy người dùng không cần phải quá lo lắng. Hiện tại chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, nhưng có vẻ như đây là một lỗi có thể khắc phục được. Một vài người dùng cho biết sử dụng tính năng khôi phục cài đặt của iPhone sẽ giải quyết được lỗi màn hình hồng, một vài người khác thì liên hệ tới Apple và được đổi máy mới miễn phí. Một người dùng cho biết: “Tôi gặp sự cố tương tự khi chụp ảnh và màn hình bị đơ, chuyển sang màu hồng rồi khởi động lại. Tôi gọi đến bộ phận hỗ trợ của Apple, họ đã chẩn đoán và nói rằng không có gì sai sót. Do đó, tôi sẽ giữ nó cho đến khi xảy ra lần nữa hoặc xảy ra liên tục.” Một người khác tiết lộ: “Pin điện thoại của tôi hoạt động không bình thường và nó liên tục bị đóng băng, thế nên, tôi đã khởi động lại nó và cũng bị màn hình hồng. Tôi sử dụng iPhone 13 Pro.” Với việc những phản ánh đó chủ yếu đến từ Trung Quốc, Apple đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội Weibo. Công ty xác nhận: “Chúng tôi không nhận thấy các sự cố liên quan trong phần cứng của thiết bị vì tình trạng màn hình hồng này xảy ra khi hệ thống bị khóa.” Các hình ảnh chụp lại các thiết bị iPhone 13 gặp lỗi hệ thống cũng đã xác nhận điều này, khi mà toàn bộ màn hình chuyển sang màu hồng, nhưng các biểu tượng như đồng hồ, cột sóng, viên pin cũng như thanh vuốt cử chỉ vẫn có màu trắng bình thường. Nếu là lỗi phần cứng thì rõ ràng các biểu tượng này cũng phải có màu hồng. Apple khuyên người dùng nên sao lưu dữ liệu của họ và cài đặt bản cập nhật có sẵn mới nhất để loại trừ tình trạng không tương thích giữa phiên bản ứng và phiên bản iOS. Hiện bản cập nhật iOS 15.3 RC không đề cập đến sửa lỗi màn hình hồng. Vấn đề này đã được phát hiện trên iPhone 13, 13 Pro và thậm chí là iPhone 13 Pro Max. Từ khi mới ra mắt, iPhone 13 series đã liên tục dính lỗi. Mặc dù là một trong những thế mạnh hút khách của iPhone mới, màn hình với tần số quét lớn 120Hz (thay vì 60Hz thông thường) lại không tương thích với hầu hết các ứng dụng iOS hiện nay. Cùng với đó, một lỗi nhỏ trong hệ điều hành iOS 15 cũng tạo ra rào cản đối với việc hiển thị 120Hz trên các máy mới. Năm 2017, Apple cũng từng mang màn hình 120Hz lên iPad Pro nhưng lại cho trải nghiệm mượt mà ngay cả với ứng dụng bên thứ ba, không hề gặp phải hiện tượng trên. Vào tháng 4, Apple đã tung ra hệ thống mở khóa thông qua Apple Watch bằng cách bỏ qua Face ID bằng hệ thống xác minh thứ hai. Tuy nhiên, người dùng iPhone 13 mới đang báo cáo sự cố khi sử dụng chức năng này. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

