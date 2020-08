iFan thất vọng vì phiên bản giá rẻ của iPhone 12 cao chót vót

Mặc dù chưa ra mắt nhưng nhiều thông tin rò rỉ về iPhone 12 đã xuất hiện khắp nơi trên các diễn đàn công nghệ. Sau khi ngày ra mắt bị lộ vào hôm qua, giá bán thế hệ iPhone 12 bản 4G đã bị hé lộ toàn bộ. Trước đó, bản thân Apple cũng cân nhắc hoãn ra mắt iPhone 12 do hạn chế về mặt nguồn cung, cũng như nhu cầu thấp từ người tiêu dùng trong bối cảnh họ đang đối mặt với nhiều vấn đề, mà chủ đạo ở đây là dịch Covid-19 bùng phát, có diễn biến phức tạp. Cụ thể, nguồn tin từ các nhà phân tích của Wedbush Securities mới đây cho biết, iPhone 12 phiên bản 4G sẽ được Apple ra mắt vào tháng 2/2021, chậm hơn 4 tháng so với thế hệ iPhone 12 5G. Thay vì có đến 2 phiên bản như tin đồn trước, iPhone 12 4G được cho là chỉ bán ra với 1 phiên bản duy nhất cùng mức giá có thể khiến nhiều người thất vọng. Theo đó, iPhone 12 được cho là sẽ có giá 800 USD, cao hơn so nhiều so với nguồn tin rò rỉ trước đó từ leaker @aaple_lab cho biết iPhone 12 sẽ được bán ra với 2 phiên bản: bản 5.4 inch với giá 549 USD (khoảng 12.7 triệu đồng), và bản 6.1 inch với giá 649 USD (khoảng 15 triệu đồng). Trước đó, từng có tin đồn cho biết giá của iPhone 12 Pro 5G sẽ là 1.000 USD, còn iPhone 12 Pro Max 5G là 1.100 USD, trong khi iPhone 12 5G và iPhone 12 Max 5G được cho có giá lần lượt là 650 USD và 750 USD. Nếu đây là sự thật, giá của thế hệ iPhone 12 4G sẽ đắt hơn so với iPhone 12 5G (bản 5.4 inch) và iPhone 12 5G (bản 6.1 inch). Trước đó, các chuyên gia cho rằng mức giá 650 USD của iPhone 12 - rẻ hơn 50 USD so với iPhone 11 - có thể giúp Apple tăng thêm sự hiện diện của mình ở phân khúc tầm trung – cận cao cấp. Đặc biệt là trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng như hiện nay, Apple có thể thu hút người dùng mua iPhone mới bằng cách đặt bán iPhone 12 rẻ hơn 50 USD so với thế hệ cũ. Về thời điểm ra mắt iPhone 12 5G, tin đồn từ leaker Jon Prosser cho biết, Apple có thể tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 12/10. Trong đó, phiên bản iPhone 12 và iPhone 12 Max sẽ cho đặt trước vào cuối tuần diễn ra sự kiện, và chính thức lên kệ trong từ 19/10. Còn bộ đôi iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max chỉ lên kệ trong tháng 11 cuối năm Theo các tin tức được tiết lộ trước đó, iPhone 12 sẽ tiếp tục sử dụng thiết kế tai thỏ, và có trang bị màn hình OLED theo tiêu chuẩn, đồng thời sử dụng khung hình phẳng ở giữa tương tự như iPhone 4. Trong đó, hai phiên bản Pro sẽ có độ sâu màu (Color depth) 10-bit, độ quét màn hình là 120Hz. Toàn bộ hệ thống được trang bị bộ vi xử lý A14 thiết kế trên tiến trình 5nm và hỗ trợ mạng 5G.

